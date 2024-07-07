أسعار سيارات نيسان صني 2025 الجديدة

سيارات نيسان، شهدت سيارات نيسان صني موديل 2025، ثباتا جديدا فى أسعارها خلال شهر يوليو لتنضم إلى قوام السيارات التي لم ترفع أسعارها خلال شهر يوليو، من أجل تنشيط حركة مبيعات السيارات داخل السوق المصرى.

أسعار نيسان صني 2025 الجديدة

وأخطر الوكيل المحلى للعلامة التجارية نيسان، كافة الموزعين والتجار بثبات أسعار سيارات نيسان صني موديل 2025 خلال شهر يوليو والتطبيق بدء من بداية شهر يوليو الجاري لعام 2024، ونرصد فى السطور التالية اسعار ومواصفات سيارات نيسان صنى داخل السوق المصرى بعد ثبات أسعارها:-



مانيوال 695.400 ألف جنيه بنفس السعر لموديلات 2024.

بيز أوتوماتيك 726.500 ألف جنيه بنفس السعر لموديلات 2024.

أوتوماتيك EX بسعر 747 ألف جنيه بنفس السعر لموديلات 2024.

سوبر صالون 761 ألف جنيه بنفس السعر لموديلات 2024.

مواصفات سيارات نيسان صني 2025



زودت سيارات نيسان صنى بمحرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان وعزم دوران 134 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك. ويمنح ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو 4 سرعات في نيسان صني التحكم السلس والتغيير الدقيق والسريع. وتتسارع السيارة من الثبات الي 100 كم في الساعة في 15.5 ثانية مع الوصول الي معدل استهلاك وقود بواقع 6.9 لتر لكل 100 كم.

مواصفات الامان والسلامة لسيارات نيسان صنى

حصلت سيارات نيسان صني علي ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها 2 وسائد هوائية

– فرامل مانعة للإنغلاق ABS وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD

– نظام إيموبليزر ضد السرقة

– عجلة القيادة كهربائية

مصابيح ضباب أمامية هالوجين

– مصابيح خلفية LED

– مرايات جانبية كهربائية

– مكيف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية

– زجاج كهربائى- قفل مركزى

– إمكانية طى المقاعد الخلفية

– مقعد السائق والراكب الأمامى يدوى

– عجلة القيادة متعددة الوظائف

– مدخل AUX

– مكبرات صوتية

– جنوط 15 بوصة

- مرايات جانبية كهربائية

– كاميرا خلفية

– زجاج خلفى معتم

– إمكانية التحكم بالنظام الصوتى والراديو من خلال عجلة القيادة

- بلوتوث

– شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس

– مدخل USB.