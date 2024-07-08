الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس (فيديو)

الحرب على غزة ، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، لتأمين حماية المستعمرين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

متابعة.. جرافة الاحتلال تجري أعمال تخريب للشوارع في محيط قبر يوسف وشارع عمان بمدينة نابلس pic.twitter.com/q6P7C1KNF2 — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) July 7, 2024

وقال مصادر محلية للوكالة إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية تمهيدا لاقتحام المستعمرين لقبر يوسف وإقامة طقوس تملودية.

وأكدت أن مواجهات اندلعت في المنطقة وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية من الحاجز الجنوبي pic.twitter.com/6BqpTF1hy5 — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) July 7, 2024

كما اقتحمت قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية من الحاجز الجنوبي.

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلا في جباليا شمالي قطاع غزة

وكان قد استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون ليلة الإثنين، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في جباليا شمالي قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت (وفا) عن مصادر طبية، أنه يوجد عدد من المفقودين تحت الأنقاض بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل بمنطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

كما استشهدت سيدة وأصيب 3 من أبنائها، إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.



وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة





وكان الدفاع المدني بغزة، قد قال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة منازل مأهولة في شارع يافا شرقي مدينة غزة، ما أسفر سقوط عشرات الشهداء والمصابين، بالإضافة إلي عشرات الشهداء عالقين تحت الأنقاض.

وأضاف الدفاع المدني أن عشرات الشهداء والجرحى سقطوا في استهدافات إسرائيلية لمناطق سكنية شرقي مدينة غزة.