الجمعة 05 يوليو 2024
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خبز النان الهندي، أشهر المأكولات بالشارع التنزاني

خبز النان الهندى
خبز النان الهندى

وسط الأزقة المزدحمة والحيوية التي تمزج بين التقاليد الأفريقية والتأثيرات الآسيوية في دار السلام “العاصمة السابقة لتنزانيا”، تجد من بين العديد من المأكولات الشهية التي تملأ شوارع هذه المدينة، ويظهر "خبز النان" الهندي بشكل لافت للنظر. 

“خبز النان”، هذا الخبز الشهير في الهند والذي يتمتع بشعبية كبيرة حول العالم، يجد له مكانًا مميزًا في قلوب السكان المحليين والسياح على حد سواء هنا في دار السلام.

تأتي شهرته جزئيًا بفضل تاريخ تنزانيا الطويل على سواحل المحيط الهندي والتأثير الكبير للمجتمع الهندي المقيم في هذه المنطقة.

وقال محمد، أحد الخبازين البارعين في أحد المطاعم المشهورة في دار السلام: "خبز النان يتكون من خميرة ودقيق ولبن وسكر، ويُخبز في فرن بدائي مصنوع من الطين". هذه العملية البسيطة والفعالة تعكس التقاليد القديمة لصنع الخبز الهندي الذي يحظى بإعجاب الكثيرين.

 تجربة تناول خبز النان في دار السلام لا تقتصر على الشهرة فقط، بل تشكل تجربة ثقافية تعبر عن التنوع والتراث الغني لهذه المدينة الساحلية الفريدة.

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