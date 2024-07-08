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رياضة

أبرزها الأهلي ضد طلائع الجيش، حكام مباريات اليوم في الدوري المصري

الأهلي وطلائع الجيش،
الأهلي وطلائع الجيش، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز، وجاءت على النحو التالي: 

مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش

مباراة فاركو ضد الداخلية

مباراة الاتحاد ضد بيراميدز

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة منافسه طلائع الجيش، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز

قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش في الدوري 

حراسة المرمي: مصطفي شوبير - محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبدالفتاح - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - عمر كمال عبدالواحد- متولي - كريم فؤاد.

الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - عمرو السولية - كريم وليد - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر- أكرم توفيق.

الهجوم: وسام أبو علي.

 

وعاد لاعبو النادي الأهلي  للمران اليوم بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 48 ساعة استعدادا لمباراة طلائع الجيش اليوم في الدوري. 

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش 

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض النقاط الفنية، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش اليوم في الدوري الممتاز.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال تدريبات بدنية متنوعة للاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.

شهد المران انتظام بيرسي تاو في التدريبات الجماعية تدريجيًّا عقب انتهاء برنامجه التأهيلي وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده في العضلة الخلفية. 

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا فنيًّا وبدنيًّا متنوعًا شارك فيه رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف.

واختتم المدير الفني المران بفقرة من التدريبات الفنية وتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين. 

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السابعة مساء اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لـ مباريات الدوري المصري الممتاز. 

الأهلي يفوز علي الداخلية في الدوري  

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي  في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 54 نقطة.

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