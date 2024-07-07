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رياضة

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة طلائع الجيش

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني للأهلي،فيتو

الأهلي، استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تشكيل الفريق لمباراة طلائع الجيش غدا في الدوري المصري الممتاز. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة طلائع الجيش 

حراسة المرمي: محمد الشناوي 

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني 

الوسط: أليو ديانج وأكرم توفيق وإمام عاشور 

الهجوم: حسين الشحات وأحمد عبد القادر ووسام أبوعلي 

و يعود محمود كهربا لاعب الأهلي للتواجد في تدريبات الأهلي الجماعية اليوم الأحد بعد انتهاء عقوبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق للاعب على خلفية أزمة  رفضه المشاركة في مران المستبعدين من مباراة فاركو حيث أكد كولر انتظام كهربا في التدريبات الجماعية اليوم  الأحد بعد انتهاء فترة عقابه بالمران منفردا. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة طلائع الجيش غدا في الدوري المصري الممتاز حيث يعود الفريق للمران اليوم بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 48 ساعة. 

يستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه فريق طلائع الجيش، غدا الإثنين، الموافق 8 من شهر يوليو الجاري، على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السابعة مساء  غد الإثنين علي ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لـ مباريات الدوري المصري الممتاز. 

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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