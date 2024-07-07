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رياضة

لاعبو الجونة وسيراميكا كليوباترا يحملون تيشرتات عليها صورة أحمد رفعت قبل انطلاق المباراة

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا والجونة، فيتو

الدوري المصري، حرص لاعبو فريقي سيراميكا كليوباترا والجونة على حمل تيشرتات عليها صورة الراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر الذي وافته المنية مساء أمس السبت قبل انطلاق مباراة الفريقين في الجولة الـ 30 بالدوري المصري الممتاز.

تشكيل سيراميكا أمام الجونة

 تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: فيڤور اكيم - سعد سمير -رجب نبيل - خالد صبحي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - صامويل أمادي - احمد القندوسي - محمد توني.

خط الهجوم: چون ايبوكا - احمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - احمد بيكهام - عبد الرحمن بودي - محمد فايز - احمد بلحاج - نور علاء  - مروان عثمان - احمد القرموطي - محمد عادل.

تشكيل الجونة أمام سيراميكا 

وأعلن الكابتن علاء عبد العال المدير الفني لنادي الجونة عن تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمع بينهم مساء اليوم الأحد في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز .

وجاء تشكيل الجونة مكون من:

 

ترتيب الجونة في الدوري الممتاز 

ويحتل فريق الجونة الترتيب الـ 13 بجدول الدوري برصيد 31 نقطة.

ترتيب سيراميكا الممتاز 

و يحتل فريق سيراميكا المركز السابع في جدول ترتيب  الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة.

الدوري المصري، أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا أمام الجونة

علاء عبد العال يعلن تشكيل الجونة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

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