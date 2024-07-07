بيلوسي كلمة السر، حسم مصير بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يومي الجمعة والأحد

الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ذكر موقع «أكسيوس»، أن الحزب الديمقراطي يعترف بأنه يمر الآن بلحظة تاريخية غير مسبوقة، والسبب أن الرئيس جو بايدن يقول إنه لا شيء إلى جانب القضاء والقدر، سيقنعه بترك حملة إعادة انتخابه.

ووفقا للموقع، هناك عدد متزايد بسرعة من الديمقراطيين يصلون ويخططون لتدخل أكثر دراماتيكية، ويريدون من الجميع، بدءًا من عائلة أوباما وحتى زعماء الكونجرس، أن يتوسلوا إلى بايدن للانسحاب بحلول يوم الجمعة هذا.

ويشترك بايدن ومنتقدوه الديمقراطيون في شغف واحد مشترك، ألا وهو التمسك بمواقفهم وعدم إمكانية الرجوع عنها، ويخطط كلاهما لحملات عامة وخاصة شرسة لمعرفة من يستسلم. ويقول بايدن سرًا وعلنًا لن يكون هو المستسلم.

انسحاب بايدن من الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وفي اتصال هاتفي يوم السبت مع الرؤساء المشاركين لحملته الوطنية، بدا بايدن وكأنه يتقدم بأقصى سرعة وتعهد بقضاء المزيد من الوقت في التحدث مباشرة مع الناخبين، سواء في قاعات المدينة أو المؤتمرات الصحافية.

وعلى الجانب الآخر تحول المشرعون الديمقراطيون من الصدمة إلى الحزن إلى الجنون منذ المناظرة التي جرت قبل 10 أيام. ويعتقد هؤلاء الديمقراطيون بعد مقابلة بايدن عالية المخاطر مع شبكة "ABC"، أنه لا يوجد شيء يمكنه فعله لعكس الضرر أو شيخوخته.

وقال أحد الديمقراطيين في مجلس النواب إن "الأمر سيتفاقم يوم الاثنين، عندما يعود الكونجرس". "الناس خائفون بشأن فرصهم. لكنهم قلقون أيضًا بشأن البلاد والديمقراطية".

ووصف ديفيد أكسلرود، المهندس السياسي للرئيس السابق أوباما، موقف بايدن في مقال رأي يوم السبت: "إنكار وهم وتحدٍ". وقال إن مجموعة متزايدة من الديمقراطيين "تخشى حدوث كارثة انتخابية".

وفي مقال على صفحتها الأولى في صحيفة "واشنطن بوست" يوم الأحد نقل عن أحد مستشاري كبار المانحين قوله: "من بين كل عشرة أشخاص يعتقدون أنه ينبغي له أن يغادر، هناك شخص واحد يعتقد أنه يجب أن يبقى". وتقول القصة إن العديد من الأشخاص "الذين يؤيدون بايدن علنًا، بناءً على طلب البيت الأبيض والحملة، يقولون سرًا إنه لا يوجد طريق لفوزه".

استطلاعات رأي بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وحصل بايدن على القليل من أخبار استطلاعات الرأي المشجعة يوم السبت وأظهر استطلاع بلومبرج نيوز/ مورنينج كونسلت لتتبع الولايات التي تشهد منافسة، أنه يتقدم الآن على دونالد ترامب في ميشيغان وويسكونسن. ولا يزال بايدن متأخرا في ولاية بنسلفانيا التي لا بد من الفوز بها، حيث سيقوم بحملته الانتخابية يوم الأحد.

وخلف الكواليس أخبر المشرعون من جميع فصائل الحزب موقع "Axios" أن كبار المانحين والناخبين الرئيسيين لديهم مخاوف جدية بشأن قوة بايدن.

وقال أحد المشرعين في الولاية المتأرجحة إن المنتدى الشهري في الوطن عادة ما يكون مستهلكًا لقضايا المجتمع لكن يوم السبت، أراد الجميع التحدث عن عمر بايدن.

وحتى الآن يقول التقرير إنه يجب أن لا ينخدع الديمقراطيون بالعدد القليل من النواب الذين دعوا بايدن علنًا إلى الانسحاب من السباق. وهناك خمسة من أصل 213 وهي نسبة ضئيلة. "لكنها سياسة معقدة أن تقول إن رئيسك الحالي يجب أن يرحل وإذا بقي، فلن ينسى بايدن والناخبون ذلك أبدًا".

ولكن بناءً على محادثات مراسلي "أكسيوس" مع العشرات من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، من الواضح أن العشرات على وشك التحدث علنًا أو التوقيع على رسائل تخبر بايدن بأنه يجب أن ينهي الأمر وسوف تتكثف هذه المحادثات هذا الأسبوع.

مكانة رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي لدي بايدن

وستأتي الموجة التالية بعد ظهر يوم الأحد عندما يعقد الزعيم الديمقراطي بمجلس النواب جيف ريز جلسة "Zoom" مع كبار أعضاء اللجان.

ويسعى السيناتور مارك وارنر الديمقراطي الذي ينظم مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لمناقشة مستقبل بايدن في اجتماع مساء الاثنين.

كما أن الجميع يراقبون رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، التي ستكون لها المكانة لتخبر بايدن أن الأمر قد انتهى.

ويأمل العديد من كبار الديمقراطيين أن يتخذ بايدن خطوته بحلول يوم الجمعة.

وإذا وافق بايدن على نائبة الرئيس هاريس كمرشحة، فستحتاج إلى وقت لتكثيف جهودها واختيار نائبها.

وإذا لم يقم بايدن بترشيح أحد، فسيكون هناك جنون بين حكام الولايات والديمقراطيين الطموحين لمحاولة الفوز بالترشيح في المؤتمر الديمقراطي في شيكاغو في منتصف أغسطس. ويقول الديمقراطيين إن "كل يوم يمر هو كارثة".