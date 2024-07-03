بتهمة التشهير، الموسيقار هاني فرحات يقاضي طليقته

أعلن الموسيقار هاني فرحات، عن مقاضاة طليقته الفنانة مي فخري، كاشفا حقيقة ادعاءاتها، عن طلاقها غيابيًا، وأيضا بعض التفاصيل حول زواجهما والقيام بالتحدث عنها في وسائل الإعلام.

وجاء نص البيان الذى أصدرته المحامية الخاصة بالموسيقار كالتالي: حرصت المدعوة مي فخري طليقة المايسترو هاني فرحات على الادعاء كذبا وافتراء عليه في بعض وسائل الإعلام في محاولة منها لتشويه سمعته والنيل منه، خاصة أنه يحظى باحترام كل فئات المجتمع وزملائه في الوسط الفني ويركز في عمله، ولم يكن يوما طرفا في أي مشكلة، ويحظى بحب واحترام الجميع، ولذلك حقق نجومية ضخمة على المستويين المحلي والعالمي، ورغم صمتنا خلال الفترة الماضية - لأن اتجاهنا هو الحفاظ على سمعة وأعراض الأشخاص - لكن استمرار الادعاءات دفعنا إلى توضيح الحقائق بالمستندات حتى يعرف الرأي العام الحقيقة كاملة دون تزييف أو كلام مرسل هدفه التشويه.

وتابع البيان: أولا: ادعت طليقة موكلي أنه طلقها دون علمها وأنه كان يعيش معها وأنها فوجئت بالطلاق عندما أخطرها المأذون، وهذا مناف للحقيقة حيث إن الطلاق تم باتفاق الطرفين بعد استحالة العشرة، وقد قام بتطليقها غيابيا لأنه ليس لديه مانع في منحها كافة حقوقها الشرعية كاملة المترتبة على الطلاق.

ثانيا: ادعت أنه امتنع عن منحها حقوقها بعد الطلاق وأنه هرب للتنصل من تسليمها حقوقها وهو ما اضطرها للجوء إلى القضاء وهذا مردود عليه بانها استلمت بشخصها مؤخر الصداق المدون بوثيقة الزواج وقيمته 150 ألف جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه) بتاريخ 24/ 4/ 2024 بموجب إنذار العرض 1242 وقبل لجوئها للقضاء.

و"تم التواصل معها بعد استلامها مؤخرالصداق لتسليمها المتعة إلا أنها رفضت وأفصحت عن رغبتها في التشهير بمؤكلي وهذا تحقق بعد ظهورها في بعض وسائل الإعلام وأقامت دعوى للمطالبة بنفقة العدة والمتعة بتاريخ 10/ 6/ 2024 بعد استلامها مؤخر الصداق بما يزيد عن شهر ونصف".

ثالثا: موكلي لم ينجب منها أي أطفال

رابعا: كل ما تحدثت به في وسائل الإعلام من تشهير وخيانة وتشويه سمعة تم التوجه به إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية وسيتم إبلاغ كل وسائل الإعلام به لأننا لا نرغب الإ في إظهار الحقائق بالمستندات.

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