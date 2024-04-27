الموسيقار عمر خيرت يحيي حفلات شم النسيم فى الكويت

يُحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت وفرقة أوركسترا أوبرا القاهرة حفلات موسيقية ضخمة وجديدة فى أجواء خاصة ضمن إحتفالات أعياد شم النسيم.

حفلات عمر خيرت فى شم النسيم

إذ سيحيى عمر خيرت حفلين موسيقيين على مسارح بالكويت، يومي الخميس والجمعة 16 و17 مايو المقبل، رفقة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، وذلك بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، ضمن حفلات مهرجان ليالي العمر، بالتزامن مع احتفالات أعياد شم النسيم.

ومن المقرر أن يضم حفلاان عمر خيرت فى شم النسيم على أشهر المقطوعات الموسيقية التي تألق بها طوال مشواره الفنى، منها: إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثانى، غوايش، البخيل وأنا، مسألة مبدأ، صابر ياعم صابر، خللي بالك من عقلك، عفوًا أيها القانون، 100 سنة سينما، وفيها حاجة حلوة.

مذكرات الموسيقار عمر خيرت

وكان عمر خيرت أقام مؤخرًا حفل توقيع مذكراته الخاصة الصادرة عن دار نهضة مصر للنشر والتوزيع بتحرير محمد الشماع.

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وتحتوى المذكرات على فصول عديدة تطرق كافة جوانب حياة خيرت ومشواره الفنى، بدءًا من الحديث عن جده محمود خيرت، صاحب الصالون الثقافى الشهير في بدايات القرن العشرين، إذ كان محاميًا وكان مهتمًا جدًا بالفنون وشاعرًا وأديبًا ومترجمًا ورسامًا وموسيقيًا، مرورًا بحكاياته عن عمه الموسيقار أبوبكر خيرت، المهندس المعماري الأشهر، ومؤسس الكونسرفتوار المصري، الذي أثرى المكتبة الموسيقية المصرية بأعمال سيمفونية رائعة، ومصمم مبناه الأول، والعديد من المباني الأخرى.

ويحكى عمر خيرت في المذكرات عن ذكريات طفولته في الشارع المسمى باسم عائلته خيرت وكذلك العديد من المواقف الشهيرة في حياته الموسيقية والخاصة.

كتاب المتمرد

واستقر عمر خيرت على تسمية المذكرات باسم «المتمرد»، لأنها الصفة التي يراها منطبقة عليه تمامًا، ولاسيما أنه كان متمردًا على الشكل الواضح للموسيقى العربية، والتى تعتمد على الأغنية والمطرب، ومحاولته الخروج بها إلى براح الموسيقى ذاتها، وكذلك تجربته الثرية مع فريق «لو بيتي شاه» الذي أسسه مع الراحل عزت أبو عوف ووجدى فرانسيس، والتحق بهم بعد ذلك الراحل عمر خورشيد، والموسيقار هانى شنودة.

واستغرق العمل في الكتاب نحو عامين، بداية من الفكرة، مرورًا بجلسات العمل والحكي والكتابة، وصولًا إلى الشكل الذي توافق عليه صاحب المذكرات: عمر خيرت، ومحررها: محمد الشماع، كذلك يضم مجموعة من الصور والوثائق المهمة التي تخص عائلة خيرت، وكذلك تخص الموسيقار الكبير في رحلته الموسيقية الطويلة، التي بدأت منذ منتصف الستينيات وحتى الآن.

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