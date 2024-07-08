الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إجراءات تصريح نقل الطيور وإقامة مزرعة بالجيزة

شروط التصريح بنقل
شروط التصريح بنقل الطيور، فيتو
ads

ترصد فيتو لقرائها خطوات وإجراءات استخراج تصاريح إقامة مزرعة ونقل الطيور من الرومي والسمان  والدواجن لإحدى المزارع، التي تصدر من قبل مديرية الطب البيطري بالجيزة بالتعاون مع مديرية  الزراعة بالمحافظة حيث يتقدم راغب الخدمة بطلب لمديرية الزراعة ثم يقوم بإنهاء باقي الإجراءات بإدارة الطب البيطري ومرفق معه مستندات ويتبع عدد من الخطوات نسردها في السطور التالية.

أولا- خطوات إقامة مزرعة دواجن في الجيزة: 


الحصول على موافقة وزارة الزراعة  ببناء وإنشاء مزرعة دواجن

- الحصول على موافقة إدارة حماية الأراضي ؛ للتأكد من أن هذه الأرض لم يتم التعدي عليها وأن البناء بها يأخذ الشكل القانوني.

_ موافقة الطب البيطري بنقل الطيور بعد التأكد من جودتها بعد أخذ عينه منها وتحليلها.

 

 ثانيا- شروط موافقة مسئولي الوحدات المحلية على إنشاء مزارع دواجن:

 

- البناء يجب أن يكون مطابقًا لمواصفات الصحة العامة

 

- ضرورة تحديد نوع الطيور التي سوف يتم تربيتها داخل المزرعة “طيور برية – ديك رومي – بط – حمام” وغيرها من الدواجن.

 

-تحديد رأس المال المخصص للمشروع؛ لأنه هو الذي يتوقف عليه حجم المزرعة.

- لابد من أن تكون المزرعة بعيدة عن التجمعات السكنية بمسافة لا تقل عن كيلو متر أو 2 كيلو متر.

 

ثالثا_ إجراءات إقامة مزرعة دواجن بالجيزة: 
 

-استصدار ترخيص لتشغيل المزرعة وهذا الترخيص مؤقت يتوجب تجديده بصفة دورية مرة كل عام، مع الالتزام التام بضرورة تنفيذ جميع اشتراطات الأمان الحيوي

-يتم استصدار ترخيص التشغيل بناءً على معاينة فنية تقوم بها لجنة تم تشكيلها من قطاع الثروة الحيوانية والداجنة.

المرور يواصل تنظيم حركة المركبات أعلى دائري المعادي بعد سقوط سيارة عروسين بمياه النيل

تفريغ كاميرات المراقبة وفريق بحث في واقعة إحراق زوج لزوجته في إمبابة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

فيتو الطيور مديرية الزراعه مزرعة دواجن وزارة الزراعة مياه النيل

مواد متعلقة

المرور يواصل تنظيم حركة المركبات أعلى دائري المعادي بعد سقوط سيارة عروسين بمياه النيل

تفريغ كاميرات المراقبة وفريق بحث في واقعة إحراق زوج لزوجته في إمبابة

الإعدام للمتهمتين بخطف طفل وقتله لطلب فدية في شبرا الخيمة

إحباط تهريب 25 طن دقيق مدعم في البدرشين والعياط

الأكثر قراءة

محمد رمضان يصفع شابا على وجهه بسبب موبايل (صور)

حكم دولي يحسم مدى صحة ركلتي جزاء الزمالك أمام الإسماعيلي

وزير الرياضة يكشف سر استبعاد فريدة عثمان من الأولمبياد ووعد السيسي للأبطال (فيديو)

نقابة المهن الموسيقية تحذر المطربين من التجاوز على المسرح

درجات الحرارة اليوم الإثنين 08-7-2024 في مصر

أشرف صبحي يكشف موعد انتخابات اتحاد الكرة

إجراءات تصريح نقل الطيور وإقامة مزرعة بالجيزة

النقل تقرر خطوة جديدة قبل تشغيل القطار الكهربائي السريع

منوعات

المزيد

اخترعها شيف إيطالي، المكسيك تحتفل بمرور 100 عام على ابتكار سلطة سيزر

الفرنسيون يحتفلون بفوز تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية (فيديو)

بعد لقائه الرئيس بايدن، إصابة زوج كامالا هاريس بفيروس كوفيد-19

مواطن سعودي يصاب بالرعب بعد العثور على ضيف غير متوقع في الحمام (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

إجراءات تصريح نقل الطيور وإقامة مزرعة بالجيزة

تعرف على أسعار النحاس اليوم في السوق المحلية

خطوات الحصول على قيد عائلي مميكن عبر الإنترنت

مزايا تقدمها مصر للطيران حال إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت

المزيد
ads

انفوجراف

جدار أريحا.. تفاصيل وثيقة حذرت إسرائيل من هجوم حماس قبل عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 8-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 8-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 8-7-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية