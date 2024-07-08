إجراءات تصريح نقل الطيور وإقامة مزرعة بالجيزة

ترصد فيتو لقرائها خطوات وإجراءات استخراج تصاريح إقامة مزرعة ونقل الطيور من الرومي والسمان والدواجن لإحدى المزارع، التي تصدر من قبل مديرية الطب البيطري بالجيزة بالتعاون مع مديرية الزراعة بالمحافظة حيث يتقدم راغب الخدمة بطلب لمديرية الزراعة ثم يقوم بإنهاء باقي الإجراءات بإدارة الطب البيطري ومرفق معه مستندات ويتبع عدد من الخطوات نسردها في السطور التالية.

أولا- خطوات إقامة مزرعة دواجن في الجيزة:



الحصول على موافقة وزارة الزراعة ببناء وإنشاء مزرعة دواجن

- الحصول على موافقة إدارة حماية الأراضي ؛ للتأكد من أن هذه الأرض لم يتم التعدي عليها وأن البناء بها يأخذ الشكل القانوني.

_ موافقة الطب البيطري بنقل الطيور بعد التأكد من جودتها بعد أخذ عينه منها وتحليلها.

ثانيا- شروط موافقة مسئولي الوحدات المحلية على إنشاء مزارع دواجن:

- البناء يجب أن يكون مطابقًا لمواصفات الصحة العامة

- ضرورة تحديد نوع الطيور التي سوف يتم تربيتها داخل المزرعة “طيور برية – ديك رومي – بط – حمام” وغيرها من الدواجن.

-تحديد رأس المال المخصص للمشروع؛ لأنه هو الذي يتوقف عليه حجم المزرعة.

- لابد من أن تكون المزرعة بعيدة عن التجمعات السكنية بمسافة لا تقل عن كيلو متر أو 2 كيلو متر.

ثالثا_ إجراءات إقامة مزرعة دواجن بالجيزة:



-استصدار ترخيص لتشغيل المزرعة وهذا الترخيص مؤقت يتوجب تجديده بصفة دورية مرة كل عام، مع الالتزام التام بضرورة تنفيذ جميع اشتراطات الأمان الحيوي

-يتم استصدار ترخيص التشغيل بناءً على معاينة فنية تقوم بها لجنة تم تشكيلها من قطاع الثروة الحيوانية والداجنة.