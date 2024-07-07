تفريغ كاميرات المراقبة وفريق بحث في واقعة إحراق زوج لزوجته في إمبابة
قام اللواء محمد شرقاوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بالإشراف على جمع كافة التحريات والمعلومات حول واقعة قيام شخص بإلقاء مادة كاوية على زوجته في شجار بينهما، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمنزلهما، وذلك تنفيذا لتكليفات طلبتها النيابة العامة من المباحث بعد انتهاء التحقيقات معه مساء اليوم الأحد، وصدور قرار بحبسه ٤ أيام لحين ورود تحريات المباحث وسؤال المجني عليها فور امتثالها للشفاء.
نقل ربة منزل إلى المستشفى مصابة بحروق
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بنقل ربة منزل إلى المستشفى مصابة بحروق، بمنطقة المنيرة الغربية.
بإجراء التحريات تبين أن زوج المجني عليها ألقى عليها مادة كاوية نتيجة خلافات أسرية، مما أسفر عن إصابتها بحروق بأنحاء جسدها.
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
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