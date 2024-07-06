السبت 06 يوليو 2024
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أخبار مصر

إحباط تهريب 25 طن دقيق مدعم في البدرشين والعياط

احباط تهريب اطنان
احباط تهريب اطنان من الدقيق بالعياط، فيتو
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أحبطت  مديرية التموين بمحافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات الأمنية  تهريب ما يقرب من 25 طنا من  الدقيق المدعم داخل سيارتي نقل بالطريق الترابي الواقع بمركز البدرشين  ومدينة العياط، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة للتحقيق.

 

كما أسفرت حملة أمنية أيضا عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة بالتعاون مع مسئولي إدارة التموين بالمحافظة.

 

 

تحرير 1473 قضية تموينية بالجيزة 

 

 وكانت إدارة التموين بمديرية أمن الجيزة حررت 1473 قضية تموينية فى مجال المحلات العامة تضمنت (إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر الرسمى).

 

 

جاء ذلك خلال  حملات مكبرة أسفرت عن ضبط 875 قضية شملت (تجميع والاستيلاء على دقيق بلدى مدعم، عدم حمل شهادة صحية، خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، إدارة مخبز بدون ترخيص) إلى جانب 103 قضايا بمجال الغش التجارى والتدليس بإجمالي مضبوطات 100 طن تضمنت (سكر ودقيق وزيوت وأرز وسجائر، بيض، خضروات مجمدة، مشروبات معلبة، شاى، قهوة، أرز، سمنة، عدس، مكرونة، بيض، دقيق فاخر، منتجات ألبان، معلبات، كبدة، ذرة صفراء ومقرمشات، جبن، حلاوة طحينية، محسنات طعام، بلاستيكيات) غير مطابقة للمواصفات أو غير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية أو بغرض التجميع.

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مديرية التموين النيابة حملة أمنية السياحية إدارة التموين

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