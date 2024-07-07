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15 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي لعام 2025 (إنفوجراف)

جامعة القاهرة، فيتو
جامعة القاهرة، فيتو
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سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على إدراج 15 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي لعام 2025.

وذلك وفقا  لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تم إدراج 15 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي وفق أحدث إصداراته لعام 2025، والذي تضمن ترتيب 1500 جامعة من مختلف جامعات دول العالم.

 جامعة القاهرة تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف QS العالمي  

ووفقًا لنتائج التصنيف، تصدرت جامعة القاهرة ترتيب الجامعات المصرية وجاءت في المركز الأول محليًا و350 عالميًا للمرة الأولى في تاريخها مُتقدمة بذلك 21 مركزًا عن الإصدار السابق. 

وجاءت الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الترتيب الثاني محليًا و410 عالميًا، تلتهما جامعة عين شمس في المركز الثالث محليًا لتحتل الترتيب 592 عالميًا مُتقدمة بذلك 133 مرتبة عن الإصدار السابق، وجاءت جامعة الإسكندرية في الترتيب الرابع محليًا وفي الترتيب من (801- 850) عالميًا متقدمة 121 مرتبة عن الإصدار السابق.

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