الجمعة 05 يوليو 2024
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أخبار مصر

وزير العمل: الخميس المقبل إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الجمعة، أن يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وقال الوزير إنه يحق لصاحب العمل  تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.

إجازة السنة الهجرية

وبحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملون بالقطاع الخاص، إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

 

وأكد جبران صدور الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2024، بشأن هذه الإجازة، وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية،بديوان عام الوزارة،ومديريات العمل بالمحافظات -كل في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب على مواقع العمل، والإنتاج، للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضوع التنفيذ. 

حقوق العمال

وأشار الكتاب الدوري إلى منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك يوم الخميس الموافق 11 من شهر يوليو 2024، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر محرم عام 1446 هجرية،طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية،وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية،مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل،في هذه الحالة بالإضافة أجره،عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

إجازات العام 

 يأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة -كلما أمكن ذلك - تحقيقا للغاية الإجتماعية، والقومية، من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2213، لسنة 2024، والمتضمن، أن يكون يوم الخميس الموافق 11 يوليو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية،والهيئات العامة،ووحدات الإدارات المحلية، وشركات القطاع العام،وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، وذلك بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1446 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

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الرؤية الشرعية المناسبات الرسمية أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية رئيس مجلس الوزراء

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