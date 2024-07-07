بصورة أحمد رفعت، تشكيل بلدية المحلة أمام المصري في الدوري

أعلن أحمد كشري المدير الفني لفريق بلدية المحلة عن تشكيل فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بلدية المحلة أمام المصري

ترتيب بلدية المحلة في الدوري

ويتواجد بلدية المحلة في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة من خوض 27 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل 5 مرات وخسر 17 مباراة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز 65 نقطة

2- الأهلي 54 نقطة

3- المصري البورسعيدي 48 نقطة

4- مودرن سبورت 44 نقطة

5- سموحة 42 نقطة

6- إنبي 42 نقطة

7- زد اف سي 41 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 40 نقطة

9- الزمالك 38 نقطة

10- الاتحاد السكندري 38 نقطة

11- طلائع الجيش 35 نقطة

12- البنك الأهلي 33 نقطة

13- الإسماعيلي 31 نقطة

14- الجونة 31 نقطة

15- فاركو 26 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة