الدوري المصري، شوط أول سلبي بين سيراميكا كليوباترا والجونة

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي سيراميكا كليوباترا أمام الجونة بالتعادل السلبي في الشوط الأول من المباراة الذي تجمع بينهم مساء اليوم ضمن الجولة الـ 30 في الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو فريقي سيراميكا كليوباترا والجونة على حمل تيشرتات عليها صورة الراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر الذي وافته المنية مساء أمس السبت قبل انطلاق مباراة الفريقين.

تشكيل سيراميكا أمام الجونة

تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: فيڤور أكيم - سعد سمير -رجب نبيل - خالد صبحي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - صامويل أمادي - أحمد القندوسي - محمد توني.

خط الهجوم: چون ايبوكا - احمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - أحمد بيكهام - عبد الرحمن بودي - محمد فايز - أحمد بلحاج - نور علاء - مروان عثمان - أحمد القرموطي - محمد عادل.

تشكيل الجونة أمام سيراميكا

وأعلن الكابتن علاء عبد العال المدير الفني لنادي الجونة عن تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز .

وجاء تشكيل الجونة مكون من:

ترتيب الجونة في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الجونة الترتيب الـ 13 بجدول الدوري برصيد 31 نقطة.

ترتيب سيراميكا الممتاز

و يحتل فريق سيراميكا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة.