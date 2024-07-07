الإنقاذ النهري تبحث عن جثماني عروسين مفقودين في سقوط سيارة بنهر النيل بالمعادي

تواصل قوات الإنقاذ النهرى تنسيقًا مع شرطة المسطحات المائية، أعمال البحث والتمشيط للبحث عن اثنين من المفقودين إثر سقوط سيارة عروسين فى نهر النيل بمنطقة المعادى.

البحث عن سيارة فى نهر النيل

سقوط سيارة بنهر النيل بالمعادى

ويبحث رجال الإنقاذ النهرى عن اثنين من المفقودين، حيث جرى انتشال جثة سائق وما زال البحث جاريا عن جثامين العريس والعروس.

مصرع عروسين

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بسقوط سيارة عروسين داخل نهر النيل بالطريق الدائري اتجاه المعادي، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى والشرطة مدعومين بسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ.



وتبين بالفحص مصرع عروسين والسائق، وتم انتشال جثة شخص وجار البحث عن 2 آخرين من الضحايا، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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