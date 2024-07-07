مصرع عروسين وسائق إثر سقوط سيارة بنهر النيل بالمعادى
لقي عروسان مصرعهما؛ إثر حادث سقوط سيارة في نهر النيل بالطريق الدائري، اتجاه المعادي.
مصرع عروسين وسائق إثر سقوط سيارة بنهر النيل
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بسقوط سيارة عروسين داخل نهر النيل بالطريق الدائري اتجاه المعادي، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى والشرطة مدعومين بسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ.
وتبين بالفحص مصرع عروسين والسائق، وتم انتشال جثة شخص وجار البحث عن 2 آخرين من الضحايا، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.