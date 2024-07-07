مصرع عروسين وسائق إثر سقوط سيارة بنهر النيل بالمعادى

لقي عروسان مصرعهما؛ إثر حادث سقوط سيارة في نهر النيل بالطريق الدائري، اتجاه المعادي.

مصرع عروسين وسائق إثر سقوط سيارة بنهر النيل



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بسقوط سيارة عروسين داخل نهر النيل بالطريق الدائري اتجاه المعادي، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى والشرطة مدعومين بسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص مصرع عروسين والسائق، وتم انتشال جثة شخص وجار البحث عن 2 آخرين من الضحايا، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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