تظاهرات تشل حركة دولة الاحتلال.. موجة احتجاجات عارمة ضد نتنياهو.. ومطالبات بين المتظاهرين وقادة الجيش بإبرام صفقة مع حماس

موجة غضب عارمة تجتاح مدن دولة الاحتلال ضد سياسات حكومة الاحتلال في التعامل مع ملف الرهائن المحتجزين في غزةوسط مطالبات بضرورة إبرام صفقة تقضي بوقف الحرب في غزة واستعادة الأسرى المحتجزين.



قادة جيش الاحتلال يطالبون نتنياهو بإتمام اتفاق التهدئة مع حماس من أجل الأسرى

ومع استمرار موجة الاحتجاجات ظهرت أصوات بين قادة جيش الاحتلال أبرزهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الذي ينادي لوقف الحرب والاهتمام بالتوصل الي اتفاق يقضي بإستعادة الأسرى المحتجزين، حيث لفت جالانت خلال تصريحات الي ان بلاده في توقيت حساس وعليهم إبرام صفقة لاستعادة الرهائن المحتجزين في غزة.

ولفت إلي أن المحاولة السياسية لربط إطلاق سراح المحتجزين بإعفاء الحريديم من التجنيد خطيرة وغير مسؤولة.

وذكرت تقارير عبرية مساء اليوم الأحد أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هاجم بشدة وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت خلال الاجتماع الوزاري واتهمه مع المعارضة بمحاولة الإطاحة بالحكومة.

تظاهرة حاشدة للمستوطنين في "تل أبيب"، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل الأسرى. pic.twitter.com/pc8Ca9jmdr — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 7, 2024

موجة احتجاجات عارمة تضرب مدن إسرائيلية

وبدأت احتجاجات في إسرائيل، الأحد، بهدف الضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن مع حركة حماس، إذ أغلق متظاهرون طرقا واعتصموا أمام منازل وزراء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاحتجاجات انطلقت الساعة 06:29 صباحا الأحد، وهو التوقيت نفسه الذي شنت فيه حماس هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

حرب شوارع في إسرائيل

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع حيث أعاقوا حركة المرور في ساعة ذروة عند التقاطعات الرئيسية في إسرائيل، وأضرموا النار في إطارات لفترة وجيزة على الطريق السريع الرئيسي بين تل أبيب والقدس قبل أن تخلي الشرطة الطريق.

🔻مواجهات بين شرطة الاحتلال ومستوطنين خلال تظاهرة في "تل أبيب"؛ للمطالبة بإبرام صفقة تبادل الأسرى. pic.twitter.com/YcSZAXmODg — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 6, 2024

واكتسبت الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن بين إسرائيل وحماس في غزة بعد مرور تسعة أشهر على اندلاع الحرب زخما في الأيام القليلة الماضية، إذ عبر مسؤولون عن التفاؤل لكنهم قالوا إنه لا تزال هناك فجوات بين الجانبين.

وتقول سلطات الصحة في غزة إن أكثر من 38 ألف فلسطيني استشهدوا حتى الآن في الحرب التي تشنها إسرائيل ردا على عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.

كما تظاهرت مجموعات صغيرة تحمل مكبرات صوت ولافتات أمام منازل عدد من الوزراء والنواب المنتمين إلى ائتلاف الحكومة.

تظاهرات إسرائيل، فيتو

وصاح حشد صغير أمام منزل الوزير رون ديرمر، وهو من أعضاء الدائرة المقربة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، "فشل تام! فشل تام!".

وفي تجمع سكني بالقرب من الحدود مع غزة، علق محتجون بالونات سوداء اللون ترمز إلى القتلى الذين سقطوا في هجوم حماس وبالونات صفراء اللون ترمز إلى الرهائن المحتجزين في غزة حتى الآن.

ويختلف بعض الإسرائيليين مع أهداف المحتجين، ويطالبون حكومة نتانياهو برفض أي اتفاق ومواصلة القتال حتى يتم تحقيق جميع أهداف إسرائيل.

من ناحية اخرى استبعدت مصادر أمنية إسرائيلية وجود أي نوايا لسحب قوات الجيش بشكل كامل من قطاع غزة.



إسرائيل تستبعد سحبا كاملا للجيش من غزة

ونفت المصادر لقناة "الآن الـ14" العبرية، وجود نوايا لسحب قوات الجيش من قطاع غزة لإفساح المجال أمام تنفيذ بنود الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه مع حركة حماس، بموجب الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشهر الماضي.

ولفتت القناة، الليلة الماضية، إلى أن وسائل إعلام عديدة تحدثت أمس السبت عن موافقة حركة حماس على المقترح الأمريكي، الذي يفترض أن يُنفذ على ثلاث مراحل لإنهاء الحرب.

ونفت المصادر وجود بند الانسحاب الكامل من غزة، وأكدت للقناة أن المقترحات الأمريكية التي وافقت عليها حركة حماس لا تشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من القطاع.

⬅️ شاهد..

شرطة الاحتلال تقمع مستوطنين في "تل أبيب"، واندلاع مواجهات خلال تظاهرة تطالب بإبرام صفقة تبادل عاجلة مع المــقاومة. pic.twitter.com/0GGEoc4s46 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 6, 2024

المصادر لم تكتف بهذا الطرح، وقالت إن انتقال الغزيين من الجنوب إلى الشمال أيضًا لن يحدث دون رقابة.

وأشارت إلى أن إسرائيل لن تسمح بعودة عناصر من حركة حماس إلى الشمال، وأن الجيش الإسرائيلي لن يغادر محور نيتساريم"، الذي بتر القطاع إلى نصفين، ولن يترك محور فيلاديلفيا.

ووفق القناة، التي تصف الصفقة بـالخطيرة، فإن المراحل الثلاث التي طرحها بايدن للاتفاق تتضمن في المرحلة الأولى وقفًا لإطلاق النار بشكل كامل لمدة ستة أسابيع.

⬅️ شاهد.. تظاهرة ضخمة للمستوطنين في "تل أبيب" للمطالبة بإبرام صفقة تبادل الأسرى وإسقاط نتنياهو. pic.twitter.com/1vWRdWwiek — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 6, 2024

ويتخلل المرحلة الأولى إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل عدد سيُتفق عليه من الأسرى الإسرائيليين، على رأسهم النساء وكبار السن والمصابون.

وأردفت أنه في المرحلة الأولى يُفترض أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من المناطق السكنية المزدحمة في غزة، وأن يسمح للغزيين كلهم الذين هجروا الشمال بالعودة إلى ديارهم.

وأضافت أن المرحلة الثانية تشمل إجراء مفاوضات حول إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين مقابل تحرير باقي الرهائن الإسرائيليين، بما في ذلك الجثامين، ومن ثم بدء مشروع طويل الأجل لإعادة إعمار غزة في المرحلة الثالثة.