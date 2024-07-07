مصرع طفل جرفه التيار في بحر نبروه بالدقهلية
لفظ طفل في العقد الأول من عمره أنفاسه الأخيرة غرقا، إثر نزوله للاستحمام في بحر نبروه بمحافظة الدقهلية، حيث جرفه التيار لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال جثمانه، ونقله لمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.
مصرع طفل جرفه التيار لعدم إجادته السباحة
تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة نبروه، ببلاغ من الأهالي بغرق طفل أثناء نزوله للاستحمام في بحر نبروه، ومحاولة انتشال جثمانه.
انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه، لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهري وانتشال الجثمان، وبالفحص تبين مصرع الطفل فارس عبد السلام الزغيبي، 10 أعوام، مقيم نبروه
انتشال الجثمان ونقله للمشرحة
تم انتشال الجثمان ونقله لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.
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