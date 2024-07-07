أبطال كمال الأجسام بالدقهلية يحرزون المراكز الأولى بكأس مصر المفتوحة للكبار

فاز أبطال كمال الأجسام بنادي الناصرية الرياضي في الدقهلية، بقيادة الكابتن "عبد الرحمن إبراهيم" المدير الفني للمنتخبات القومية لكمال الأجسام بالمركز الأول فى بطولة الجمهورية، كأس مصر المفتوحة للكبار للدرجة الأولى والدرجة الثانية مجمعة، والتي أقيمت تحت إشراف الاتحاد المصري لكمال الأجسام، بنادى المنيب الرياضى بالجيزة.

مراكز أولى لأبطال الدقهلية في الأوزان 65 و70 و80 و90 و100

فيما حصل البطل البحراوى أحمد، على المركز الأول، والميدالية الذهبية وزن ٦٥ ك، والبطل حسن حسانين حسن الميدالية الذهبية والمركز الأول وزن ٧٠ ك، والبطل أمير الإمام الباز الميدالية الذهبية والمركز الأول وزن ٨٠ ك، والبطل مصطفى العربى حامد المركز الأول والميدالية الذهبية وزن ٩٠ ك، والبطل فرج محمد المتولى المركز الأول والميدالية الذهبية وزن ١٠٠ ك، والبطل أمير محمد محمود المركز الثاني والميدالية القضية وزن ٧٠ ك، والبطل محمد جابر فاتح المركز الثاني والميدالية البرونزية وزن ٧٥ ك، والبطل محمود عصام معوض بالمركز الرابع وزن ٧٥ ك، والبطل محمود كمال البدرى بالمركز الرابع وزن ٨٥ ك.

انتصارات مشرفة

ومن جانبه وجه الكابتن عبد الرحمن إبراهيم الشكر والتقدير للمدربين المحترمين الذين عملوا بأمانه وصدق واجتهاد لتحقيق هذه الانتصارات المشرفة، ولجميع اللاعبين الأبطال.



كما وجه الشكر لـ الاتحاد المصري لكمال الأجسام بقيادة الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقى والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي والمساعد التنفيذي للاتحاد الدولى، على ما يقدمه من دعم للاعبين والمدربين بصفه دائمة.

كما وجه الشكر أيضا للمحاسب أحمد الشامى نائب رئيس الإتحاد المصرى والإفريقى لـ كمال الأجسام، على ما يقدمه من دعم مستمر للاعبين من أجل تنمية مهاراتهم للوصول إلى مراكز متقدمة فى البطولات وكذا الدعم المستمر للعبة كمال الأجسام وللقائمين عليها.

فيما تقدمت أسرة الشباب والرياضة بالدقهلية، بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، بخالص التهاني والتبريكات لنادى الناصرية الرياضي، والكابتن عبد الرحمن ابراهيم المدير الفني للمنتخبات القومية لكمال الأجسام، وخالص الشكر والتقدير للمدربين المحترمين واللاعبين الفائزين فى بطولة الجمهورية لكأس مصر المفتوحه للكبار.

أبطال نادي الناصرية الرياضي لكمال الأجسام بالدقهلية

تأتي مشاركة أبطال نادي الناصرية الرياضي لكمال الأجسام بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة.