الدوري المصري، أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا أمام الجونة

الدوري المصري، أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة ضمن مباريات الجولة الـ 30 بالدوري المصري الممتاز.

تشكيل سيراميكا أمام الجونة

تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: فيڤور اكيم - سعد سمير -رجب نبيل - خالد صبحي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - صامويل أمادي - احمد القندوسي - محمد توني.

خط الهجوم: چون ايبوكا - احمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - احمد بيكهام - عبد الرحمن بودي - محمد فايز - احمد بلحاج - نور علاء - مروان عثمان - احمد القرموطي - محمد عادل.

تشكيل الجونة أمام سيراميكا

وأعلن الكابتن علاء عبد العال المدير الفني لنادي الجونة عن تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمع بينهم مساء اليوم الأحد في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز .

وجاء تشكيل الجونة مكون من:

موعد مباراة الجونة وسيراميكا في الدوري

وتنطلق مباراة الجونة وسيراميكا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ويبث اللقاء عبر قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز.

ترتيب الجونة في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الجونة الترتيب الـ 13 بجدول الدوري برصيد 31 نقطة.