رئيس دولة الاحتلال: أغلبية الشعب تدعم صفقة لإعادة الأسرى من غزة

قال رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوج: إن أغلبية الإسرائيليين يدعمون مقترح صفقة غزة لإعادة الأسرى من القطاع.

وقال هرتسوج، في منشور له على منصة إكس: إن الإسرائيليين كافة يريدون عودة المحتجزين، وأن الأغلبية المطلقة تؤيد إتمام الصفقة، مضيفا: "واجب الدولة إعادتهم وذلك في صلب الإجماع بالدولة".

مرور 9 أشهر على انطلاق طوفان الأقصي

واستطرد هرتسوج: "الالتزام بإعادة المحتجزين هو التزام مطلق وأسمى".

وخرج آلاف الإسرائيليين اليوم إلى الشوارع لإحياء ذكرى مرور 9 أشهر بشكل رمزي على انطلاق طوفان الأقصي في الـ 7 من أكتوبر، ونظمت مسيرات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد.

وطالب المتظاهرون بالمضي قدما في صفقة مع حماس لإعادة المحتجزين.