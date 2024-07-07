رئيس دولة الاحتلال: أغلبية الشعب تدعم صفقة لإعادة الأسرى من غزة
قال رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوج: إن أغلبية الإسرائيليين يدعمون مقترح صفقة غزة لإعادة الأسرى من القطاع.
وقال هرتسوج، في منشور له على منصة إكس: إن الإسرائيليين كافة يريدون عودة المحتجزين، وأن الأغلبية المطلقة تؤيد إتمام الصفقة، مضيفا: "واجب الدولة إعادتهم وذلك في صلب الإجماع بالدولة".
مرور 9 أشهر على انطلاق طوفان الأقصي
واستطرد هرتسوج: "الالتزام بإعادة المحتجزين هو التزام مطلق وأسمى".
وخرج آلاف الإسرائيليين اليوم إلى الشوارع لإحياء ذكرى مرور 9 أشهر بشكل رمزي على انطلاق طوفان الأقصي في الـ 7 من أكتوبر، ونظمت مسيرات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد.
وطالب المتظاهرون بالمضي قدما في صفقة مع حماس لإعادة المحتجزين.
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