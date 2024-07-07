الأحد 07 يوليو 2024
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خارج الحدود

خبير: أتوقع التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين قريبا

حرب غزة
حرب غزة

 علق الخبير في الشئون الإسرائيلية، إسماعيل المسلماني، على موافقة حركة حماس على التهدئة في قطاع غزة بشروط غير مشددة، كما تطرق إلى رفض نهج رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الواضح في الشارع الإسرائيلي.

 

السعي إلى وقف إطلاق النار في غزة

وقال "المسلماني"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إنه يتوقع أن يجري التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار في  قطاع غزة وتبادل المحتجزين قريبا.

وأوضح، أن المشهد في الداخل الإسرائيلي معقد للغاية، مشيرًا إلى أنه لأول مرة المؤسسة الأمنية والعسكرية، وعلى رأسها وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت، بالإضافة إلى رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ  يدعوان لإتمام الصفقة.

ولفت إلى وجود حالة من الاحتجاج والاحتقان التي وصلت إلى حد الاشتباك والعنف مع الشرطة، بجانب وجود احتجاجات مختلفة مع برنامج نضالي إسرائيلي داخل الشارع الإسرائيلي وأهمها القطاع الاقتصادي الهستدروت أى بين "نقابة العمال"، ومؤكدًا أنه من الممكن لتلك الاحتجاجات هز كرسي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. 


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حركة حماس قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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