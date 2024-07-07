علاء عبد العال يعلن تشكيل الجونة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

أعلن الكابتن علاء عبد العال المدير الفني لنادي الجونة عن تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمع بينهم مساء اليوم الأحد في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز .

وجاء تشكيل الجونة مكون من:

موعد مباراة الجونة وسيراميكا في الدوري

وتنطلق مباراة الجونة وسيراميكا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ويبث اللقاء عبر قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز.

ترتيب الجونة في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الجونة الترتيب الـ 13 بجدول الدوري برصيد 31 نقطة.