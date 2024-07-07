عميد طب طنطا يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى أمراض وجراحات الكلى والمسالك البولية (صور)

افتتح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى أمراض وجراحات الكلى والمسالك البولية الدقيقة بمستشفيات جامعة طنطا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتور عبدالحميد البهنسى رئيس قسم جراحة المسالك البولية والدكتور جمال النجار أستاذ الأمراض الباطنة ورئيس وحدة الغسيل الكلوى والدكتور محمد البندارى أستاذ جراحة المسالك البولية والدكتور مبروك الشيخ أستاذ الأمراض الباطنة والدكتورة غادة الغزالى أستاذ الأمراض الباطنة والدكتور عادل حجاج نائب مدير مستشفى سرطان الأطفال الجامعى للشئون الفنية والدكتور أحمد أبو عمر مدرس الأمراض الباطنة والدكتور فؤاد عطية مدرس الأمراض الباطنة.

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وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته العاشرة للعام الجامعى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ المنعقدة برئاسة الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من طارق محمدى عبد الحميد كلية الهندسة، يمنى مزيد الحمد نعينع، ملهم عبد الحافظ ابراهيم، مروة عادل صبحي سعد

وكما تم منح ريهام عبد السلام مصطفى، ناهد محمد عبد السلام كلية الطب، نيفين على عطية شاهين، بسنت حمدى إبراهيم بكلية طب الأسنان، منصور محمد راغب، إيمان محمد السعودى بكلية التربية الرياضية، هبه كمال عباس بكلية التمريض.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لكل من إيمان فيصل السعداوى بكلية التجارة، احمد ابراهيم الشناوى بكلية الهندسة، أسماء صبحى النجار بكلية الزراعة، هبه السيد عبد الحميد، أحمد ابراهيم حرقان، رحاب احمد الشاعر، مروة محمود عوض، أسامة عبد الفتاح سرور، سماح أسماعيل عبد العزيز، عمرو فايز عبد الرحمن، محمد جاب الله محمد، امل محمد عبد الستار بكلية الطب، محمد على حامد بكلية العلوم، منى السيد عبد الفتاح، هشام محمد كاظم بكلية التربية الرياضية، رشا شوقى العشرى بكلية التمريض.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من مها بدر الدين ناصر بكلية الآداب، مروة رضا بسطويسى بكلية الهندسة، آلاء محمد عبده بكلية التربية الرياضية، إكرام محمود كمال، سلوان محمود ابراهيم بكلية التمريض.

والموافقة على منح ( 25 ) درجة دبلوم، و( 80) درجة ماجستير، و(44) درجة الدكتوراه.