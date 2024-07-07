محافظ الغربية يستقبل المهنئين من القيادات التنفيذية والدينية فى الديوان العام

استقبل اللواء أشرف محمد إبراهيم الجندي، صباح اليوم بمكتبه بديوان عام محافظة الغربية المهنئين بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

وكان على رأس المهنئين الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها والوفد المرافق له متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة ومرحبا بالتعاون والتنسيق والتكامل بين المحافظة والكنيسة من أجل مصلحة المواطن.

كما تلقى المحافظ التهنئة من القيادات الدينية ومديري الادارات بالديوان العام وإعلاميين المحافظة وغيرهم، ممن حرصوا على تقديم التهنئة لتولي سيادته منصب محافظ الغربية عروس الدلتا.

وأعرب محافظ الغربية عن شكره وتقديره لجميع المهنئين على هذه اللفته الطيبة، مؤكدًا على أهمية تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية والشعبية، والعمل بروح الفريق الواحد، لدفع عجلة الإنتاج والتنمية في المحافظة.