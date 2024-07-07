محافظ الغربية يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد من رحاب المسجد الأحمدي (صور)

شهد اللواء أشرف محمد إبراهيم الجندي، من رحاب المسجد الأحمدي بطنطا، الاحتفال بحلول رأس السنة الهجرية 1446ه‍ـ، والذي نظمته مديرية الأوقاف عقب صلاة المغرب.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، العميد أسامة هنداوي وكيل المخابرات الحربية، العميد هاني عامر المستشار العسكري، اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وفور وصوله المسجد الأحمدي حرص اللواء أشرف الجندي على مصافحة الحاضرين من أئمة الأوقاف ومديري المديريات الخدمية والحديث مع المواطنين وذلك في أول لقاء معهم في أول أيام استلامه مهام عمله بالمحافظة بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعقب أداء المحافظ والحاضرين لصلاة المغرب، بدءا الاحتفال بآيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ محمد أحمد البسيوني، أعقبها كلمة لوكيل وزارة الأوقاف الشيخ خالد خضر أكد خلالها على أن الهجرة النبوية الشريفة كانت حدثا محوريا في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث خرج النبي من بلده التي كانت أحب البلاد إليه، ليستكمل رسالته في المدينة، فقد كانت الهجرة تغييرا في الموقع وليس في الموقف، مشيرا إلى أن هجرته كانت نصرا مبينا للإسلام والمسلمين، ويجب علينا في هذه الليلة المباركة أن نستفيد من الدروس المكتسبة من هجرة الرسول -صلى الله عليه وسلم والتي من أهمها العفو عند المقدرة، فعندما عاد الرسول إلى مكة قال جملته الشهيرة من دخل داره فهو آمن، واختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية التي قدمها الشيخ محمد عبد الحميد جاد.

وقدم المحافظ التهنئة لأهالي الغربية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، داعيًا المولى- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الغالية على مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات وتحقيق المزيد من الإنجازات، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.