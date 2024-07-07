الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ترقية 27 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 5 مدرسين بجامعة طنطا

ترقية 27 عضوا بهيئة
ترقية 27 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 5 مدرسين بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته العاشرة للعام الجامعى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من طارق محمدى عبد الحميد كلية الهندسة، يمنى مزيد الحمد نعينع، ملهم عبد الحافظ ابراهيم، مروة عادل صبحي سعد.

محافظ الغربية يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد من رحاب المسجد الأحمدي (صور)

مقتل شخص على يد شقيقه بسبب خلافات الميراث في الغربية

وكما تم منح ريهام عبد السلام مصطفى، ناهد محمد عبد السلام كلية الطب، نيفين على عطية شاهين، بسنت حمدى ابراهيم بكلية طب الأسنان، منصور محمد راغب، ايمان محمد السعودى بكلية التربية الرياضية، هبه كمال عباس بكلية التمريض.
كما وافق  المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لكل من ايمان فيصل السعداوى بكلية التجارة، احمد ابراهيم الشناوى بكلية الهندسة، أسماء صبحى النجار بكلية الزراعة، هبه السيد عبد الحميد، أحمد ابراهيم حرقان، رحاب احمد الشاعر، مروة محمود عوض، أسامة عبد الفتاح سرور، سماح أسماعيل عبد العزيز، عمرو فايز عبد الرحمن، محمد جاب الله محمد، امل محمد عبد الستار بكلية الطب، محمد على حامد بكلية العلوم، منى السيد عبد الفتاح، هشام محمد كاظم بكلية التربية الرياضية، رشا شوقى العشرى بكلية التمريض.
كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من مها بدر الدين ناصر بكلية الآداب، مروة رضا بسطويسى بكلية الهندسة، ألاء محمد عبده بكلية التربية الرياضية، إكرام محمود كمال، سلوان محمود ابراهيم بكلية التمريض.
والموافقة على منح( 25 ) درجة دبلوم، و( 80)  درجة ماجستير، و(44) درجة الدكتوراه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية.

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد من رحاب المسجد الأحمدي (صور)

من رئيس مدينة طنطا إلى نائب محافظ الغربية،السيرة الذاتية لـ محمود عيسي

محافظ الغربية يتفقد مشروعات طنطا

رئيس جامعة طنطا يكرم نائب محافظ الغربية

الأكثر قراءة

مفاجأة في التقرير الطبي لـ شيرين عبد الوهاب بعد اعتداء حسام حبيب عليها

زغلول صيام يكشف عن ضحية جديدة في الكرة المصرية بعد أحمد رفعت!

مصدر بالتحقيقات يكشف سبب صرف حسام حبيب من سرايا النيابة

أول تحرك برلماني بشأن ملابسات أزمة الراحل أحمد رفعت

نائب في سؤال برلماني حول مؤهلات وزير التعليم: التراجع عن الأخطاء أفضل

تسبب مشاكل للفقراء، أستاذ أراضي يحذر من زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع

بعد أنباء تعيينه رئيسا للوطنية للإعلام، إجراءات خلو مقعد طارق سعدة بالشيوخ

شاهد يفجر مفاجأة في واقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب

منوعات

المزيد

من بينها السعودية والكويت، موجة حر شديدة تضرب دول عربية

120 كيلو من أسلاك الذهب و100 من الفضة، مراسم تغيير كسوة الكعبة (فيديو)

علماء صينيون يصنعون مادة جديدة لتبريد المنازل

دراسة تحذر: جليد ألاسكا يذوب بوتيرة سريعة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد 7-7-2024

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 7 يوليو 2024

تعرف على أسعار السكر في السوق اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

رسائل شيخ الأزهر من ماليزيا حول فضل القرآن على المسلمين ووسطية الإسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى بدار الإفتاء: الهجرة علمتنا أن الإنسان يمكنه أن يبدأ من جديد في أي لحظة

ما حدود التعامل بين الرجل والمرأة؟ وما ضوابط الاختلاط بين الجنسين؟

هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية