ترقية 27 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 5 مدرسين بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته العاشرة للعام الجامعى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من طارق محمدى عبد الحميد كلية الهندسة، يمنى مزيد الحمد نعينع، ملهم عبد الحافظ ابراهيم، مروة عادل صبحي سعد.

وكما تم منح ريهام عبد السلام مصطفى، ناهد محمد عبد السلام كلية الطب، نيفين على عطية شاهين، بسنت حمدى ابراهيم بكلية طب الأسنان، منصور محمد راغب، ايمان محمد السعودى بكلية التربية الرياضية، هبه كمال عباس بكلية التمريض.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لكل من ايمان فيصل السعداوى بكلية التجارة، احمد ابراهيم الشناوى بكلية الهندسة، أسماء صبحى النجار بكلية الزراعة، هبه السيد عبد الحميد، أحمد ابراهيم حرقان، رحاب احمد الشاعر، مروة محمود عوض، أسامة عبد الفتاح سرور، سماح أسماعيل عبد العزيز، عمرو فايز عبد الرحمن، محمد جاب الله محمد، امل محمد عبد الستار بكلية الطب، محمد على حامد بكلية العلوم، منى السيد عبد الفتاح، هشام محمد كاظم بكلية التربية الرياضية، رشا شوقى العشرى بكلية التمريض.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من مها بدر الدين ناصر بكلية الآداب، مروة رضا بسطويسى بكلية الهندسة، ألاء محمد عبده بكلية التربية الرياضية، إكرام محمود كمال، سلوان محمود ابراهيم بكلية التمريض.

والموافقة على منح( 25 ) درجة دبلوم، و( 80) درجة ماجستير، و(44) درجة الدكتوراه.