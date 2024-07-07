نصائح ذهبية لطلاب الثانوية العامة للإجابة الصحيحة في علم النفس والاجتماع

وجه الدكتور تامر شوقي، استاذ التربية بجامعة عين شمس، نصائح لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية للإجابة الصحيحة في مادة علم النفس والاجتماع قبل انطلاقها الأربعاء المقبل.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وقال استاذ التربية بجامعة عين شمس، إن مادة علم النفس والاجتماع من المواد الأساسية في الشعبة الأدبية ودرجاتها ٦٠ درجة وعدد الاسئلة بها ٤٦ سؤالا، ٤٤ سؤالا موضوعيا وسؤالين مقاليين، موزعة على فرعى المادة (علم النفس) و(علم الاجتماع) بالتساوي، ومن النصائح التى توجه للطالب للاجابة الصحيحة في الامتحان ما يلي:

نصائح لطلاب الثانوية

.تركيز الطالب الشديد في قراءة الأسئلة، وعدم التسرع في اختيار الإجابة.

. بدء الطالب بحل الأسئلة السهلة قبل الأسئلة الصعبة، توجد أسئلة كثيرة سهلة ومباشرة.

.فهم الطالب بشكل دقيق لما هو مطلوب في حل السؤال، مثلا في الاسئلة عن فصل الذكاء لا بد من التمييز بين هل السؤال عن تعريف الذكاء ام خصائصه أم تنميته؟ والإجابة على السؤال وفقا للجزء المتصل به في الدرس، ولو السؤال في نظرية تعلم معينة مثل نظرية الجشطلت لا بد أن يحدد الطالب هل المطلوب قوانين النظرية أم التطبيقات التربوية لها؟

. تمييز الطالب بشكل دقيق بين قوانين النظريات المختلفة، وألا يخلط بينها (سواء داخل النظرية أو بين النظريات) عند الإجابة على أى سؤال

. تمييز الطالب بين التطبيقات التربوية في مختلف النظريات، حتى يستطيع تحديد الإجابة المطلوبة في السؤال

.لا بد من فهم كل سؤال جيدا واستيعابه حتى يحدد الطالب المطلوب منه والإجابة بشكل صحيح عليه.

. قراءة رأس السؤال بشكل كامل حتى آخر كلمة والتى قد تكون هى مفتاح الإجابة الصحيحة.

.التركيز على بعض الكلمات المركزية في رأس السؤال التى تيسر للطالب التعرف على الإجابة الصحيحة حتى لو انطبق رأس السؤال على أكثر من درس مثلا قد يتضمن رأس السؤال جملة “قام معلم التاريخ بربط الأحداث السابقة بالأحداث الحالية، وربطها بأمثلة من الواقع” فجملة ربط الأحداث السابقة بالأحداث الحالية في السؤال تصلح للإجابة عليها نظرية الجشطلت، ونظرية تجهيز المعلومات، بينما باقي الجملة في راس السؤال وهى وربطها بأمثلة من الواقع موجودة فقط في نظرية تجهيز المعلومات، وبالتالى هذه الكلمات المركزية هى التى ميزت الإجابة الصحيحة.

. الوعي بأن بعض الاسئلة تتضمن تفاصيل غير مطلوبة وبالتالى لا بد من التركيز على ما هو مطلوب في السؤال، مثل ما تحته خط، أو ما يشير إليه النصف الثاني من الجملة.

. توزيع الوقت بشكل متوازن بين الأسئلة، والمراجعة قبل تسليم الإجابات.