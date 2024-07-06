السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

10 صور ترصد حزن طلاب الثانوية العامة بسبب امتحان الكيمياء

انهيار طلاب الثانوية
انهيار طلاب الثانوية العامة بسبب امتحان الكيمياء

امتحانات الثانوية العامة 2024، رصدت عدسة فيتو أجواء الحزن التي خيمت على طلاب الثانوية العام للشعبة العلمية عقب امتحان مادة الكيمياء حيث عبر عدد كبير من الطلاب عن صعوبة الامتحان.

وأكد طلاب الثانوية العام للشعبة العلمية، أن الامتحان جاء صعبا وغير مباشرًا، فضلا عن وجود أسئلة ظهرت لأول مرة داخل الامتحان.

وأضاف الطلاب: "امتحان الكيمياء كان صعب جدا، السؤال الثاني في المقالي كان صعب والوقت لم يكن كافي، كنا محتاجين هدوء في اللجان".

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان الإحصائيات بأعداد المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024.

امتحانات شهادة الثانوية العامة

وأوضحت  وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024، وصل إلى 745086 طالبًا وطالبة، في 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وصل إلى 11 لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل لـ 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل إلى 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية إلى 84 مركزًا.

لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة

وكشفت  وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية لـ 81 طالبًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية لـ 38 طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين لـ 255 طالبًا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين لـ 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ 1646 طالبًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

امتحانات الثانوية العامة 2024 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة امتحان مادة الكيمياء طلاب الثانوية العام للشعبة العلمية امتحان الكيمياء الكيمياء وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحاني الجغرافيا والكيمياء في الإسكندرية (بث مباشر)

طلاب الثانوية العامة عن امتحان الكيمياء: محتاج وقت وفيه أسئلة جديدة (فيديو)

تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالشرقية بشأن امتحاني الكيمياء والجغرافيا (فيديووصور)

شاومينج يحرض طلاب الثانوية العامة 2024: متخفش همسح الباركود

الأكثر قراءة

تفاصيل واقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب

جمال شعبان يكشف سرا صادما عن سبب وفاة اللاعب أحمد رفعت

الكهرباء: وقف تخفيف الأحمال في يد المواطن

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 6 يوليو 2024

بعد التشكيك في مؤهلاته، تحرك برلماني حول معايير اختيار وزير التعليم الجديد

أبرزها تغيير مواعيد العمل، تعليمات كامل الوزير في لقائه بقيادات التنمية الصناعية

المنتقلون للعاصمة الإدارية على باب رئيس الوزراء!

10 صور ترصد جنازة اللاعب الراحل أحمد رفعت بمسقط رأسه في كفر الشيخ

منوعات

المزيد

الصين تطلق حملة جديدة لمكافحة السمنة لهذا السبب

شرط غريب لنجلي ستارمر قبل الإقامة في 10 داوننج ستريت، تفاصيل

ناسا ترصد مرور "قتلة الكوكب" قرب الأرض (فيديو)

تحذيرات من تزايد عدد التماسيح في إقليم أسترالي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم السبت فى الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 6 يوليو 2024

استقرار أسعار السكر في السوق اليوم السبت

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

رحلة أحمد رفعت القصيرة في الملاعب والحياة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الملح في المنام وعلاقتها بمواجهة الأزمات

الإفتاء توضح كيفية تحصين النفس من الفتن

تفسير حلم المسك في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية