الأحد 07 يوليو 2024
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طالبة بالمدرسة الرياضية بمحافظة الفيوم تحصل على برونزية الدورة العربية لألعاب القوى

الفائزة ببرونزية
الفائزة ببرونزية الدورة العربية لالعاب القوى، فيتو

قالت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة  التربية والتعليم بمحافظة الفيوم،  إن الطالبة حبيبة محسن محمد، من المدرسة الرياضية بنات بإدارة غرب الفيوم التعليمية، شاركت مع المنتخب الوطني لألعاب القوي في البطولة العربية  المقامة علي ملاعب ستاد قناة السويس.

الدول المشاركة في البطولة العربية لألعاب القوي

واضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن الطالبة  بالمدرسة الرياضية للبنات بغرب الفيوم،  فازت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في  سباق 5000 متر  جرى، ويشارك في البطولة العربية لألعاب القوى  منتخبات (مصر  -المغرب - تونس - الكويت -  الجزائر - لبنان - عمان - العراق - قطر - البحرين - الأردن).

يذكر  ان الطالبة حبيبة محسن من مواليد 2008،  وتلعب فى البطولة العربية مع مواليد 2003، و2004 لأكبر منها سنا.

مواعيد التقدم لمدارس التعليم والتدريب المزدوج

اعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عن فتح باب القبول للالتحاق بمدارس التعليم والتدريب المزدوج (صناعى – تجارى – فندقى – زراعى )، للعام الدارسى 2025/2024  اعتبارًا من غدا الأحد

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتورة أماني قرني، إن إجراءات التقدم الي مدرسة التعليم والتدريب المزدوج أو مدرسة طيبة للملابس الجاهزة وعي ايضا مدرسة للتعليم والتدريب المزدوج، بأن يسجل الطالب علي الموقع الاليكتروني للتعليم والتدريب المزدوج  ولن يفتح الرابط الا لمن حصل علي المجموع المطلوب وهو 215 درجة،ويتم التقديم علي الرابط التالي.

http://fymedu.online/dual/DualStuLogin.    

إجراءات التقدم لمدارس التعليم المزدوج

 وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه بعد بتسجيل البيانات،  وتحديد رغبة الطالب فى التخصص وطباعة طلب الالتحاق والتوقيع عليه، يتم  تسليمة مع باقي المستندات والاوراق المطلوبة للتقدم لمدارس التعليم والتدريب المزدوج

المستندات المطلوبة للتقديم لمدارس التعليم والتدريب المزدوج

وتابعت أن المستندات المطلوبة للتقديم

1-حافظة مستندات بلاستيك.

2- مستتند يفيد بتقدم الطالب على مدرسة أخرى.

2-  طلب الالتحاق الالكترونى للتعليم والتدريب المزدوج مطبوع من الموقع وموقع عليه من ولى الامر.

3- صورة من شهادة الميلاد حديثة اصدار 2024.

4- صورتان حديثة للطالب أو الطالبة مطبوع عليها اسم الطالب رباعي من واقع شهادة الميلاد.

5- صورة من استمارة نجاح الشهادة الاعدادية.

6- صورة من بطاقة ولى الامر.

7 – يسدد الطالب مبلغ  250 جنيها غير مستردة عن طريق  (شركة أى فايناس أو فورى أو البريد المصرى) مقابل الاختبارات،  ولا يعتبر السداد سندًا للقبول.

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