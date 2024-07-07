نائبة محافظ القاهرة تتفقد إزالات ألماظة (صور)
تفقدت المهندسة مني البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال إعادة تخطيط وتطوير منطقة ألماظة بحي مصر الجديدة.
وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه يجرى الآن أعمال إزالات المرحلة الثالثة ألماظة وتتضمن إزالة (٧٢) عقار، موضحة أنه يتم إزالة العقارات بعد صرف التعويضات والمستحقات المالية.
يذكر أن محافظة القاهرة تقوم بالتعاون مع أجهزة الدولة، في إزالة العقارات المتعارضة مع تطوير شارع حسين كامل سليم، وسيتم تطوير الشارع، نظرا لأهميته، حيث يعد مدخلا ومحورا حيويا يربط شرق القاهرة بطريق السويس، وسيساهم تطويره في انفراجة مرورية.
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