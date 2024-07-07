تأجيل محاكمة شقيقين بتهمة قتل شخص إثر مشادة كلامية بينهما بالقليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، تأجيل محاكمة شقيقين لقتلهما شخصا طعنا إثر مشادة كلامية بينهما بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية لجلسة غدا الاثنين، لاستكمال المرافعة.

أمر الإحالة في اتهام شقيقين لقتلهما شخصا طعنا بالقليوبية

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٦٣٠ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز قليوب والمقيدة برقم ٣٨٩٩ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "نادر.ص.ا.ع" ٤٢ سنة - محام - مقيم: ش السنترال، قرية قلما، مركز قليوب، و"نزار.ص.ا.ع" ١٩ سنة - شاب - مقيم ش السنترال، قرية قلما، مركز قليوب، لأنهما في يوم ٧/ ٩ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز شرطة قليوب قتلا المجني عليه محمد م ذ - بغير سبق إصرار ولا ترصد.

مشادة كلامية قلبت بجريمة قتل بالقليوبية

كما أشار أمر الإحالة إلى أنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهم قيد الأول المجني عليه لشل مقاومته فأشهر الثاني سلاح أبيض - ساطور - وسدد للمجني عليه طعنتين استقرتا بفخذه اليسرى قاصدين إزهاق روحه فأحدثا اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين أحرزا سلاحا أبيض وأداة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص ساطور، جنزير بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية بالقليوبية.

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