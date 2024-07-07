الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تأجيل محاكمة شقيقين بتهمة قتل شخص إثر مشادة كلامية بينهما بالقليوبية

محكمة جنايات شبرا
محكمة جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، تأجيل محاكمة شقيقين لقتلهما شخصا طعنا إثر مشادة كلامية بينهما بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية لجلسة غدا الاثنين، لاستكمال المرافعة.

اليوم جنايات المنصورة تنظر قضية خطف شاب تحت تهديد السلاح

الدارك ويب، جنايات شبرا الخيمة تؤجل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة إلى أول سبتمبر

أمر الإحالة في اتهام شقيقين لقتلهما شخصا طعنا بالقليوبية

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٦٣٠ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز قليوب والمقيدة برقم ٣٨٩٩ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "نادر.ص.ا.ع" ٤٢ سنة - محام - مقيم: ش السنترال، قرية قلما، مركز قليوب، و"نزار.ص.ا.ع" ١٩ سنة - شاب - مقيم ش السنترال، قرية قلما، مركز قليوب، لأنهما في يوم ٧/ ٩ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز شرطة قليوب قتلا المجني عليه محمد م ذ  - بغير سبق إصرار ولا ترصد.

مشادة كلامية قلبت بجريمة قتل بالقليوبية 

كما أشار أمر الإحالة إلى أنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهم قيد الأول المجني عليه لشل مقاومته فأشهر الثاني سلاح أبيض - ساطور - وسدد للمجني عليه طعنتين استقرتا بفخذه اليسرى قاصدين إزهاق روحه فأحدثا اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين أحرزا سلاحا أبيض وأداة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص ساطور، جنزير بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية بالقليوبية

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

القليوبية جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا طفل شبرا الخيمة محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة

مواد متعلقة

الدارك ويب، جنايات شبرا الخيمة تؤجل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة إلى أول سبتمبر

جنايات الإسكندرية تقضي بإعدام جامع قمامة خطف طفلا واعتدى عليه

جنايات المنيا تؤجل قضية عاطل قتل ابنته بمساعدة زوجته لأغسطس المقبل

الأكثر قراءة

خلل كهربي مميت بالقلب، جمال شعبان يكشف السبب الحقيقي لوفاة أحمد رفعت

وظائف خالية بوزارة الصحة، اعرف الشروط والتخصصات المطلوبة

ميدو يكشف عورات الكرة المصرية بعد وفاة أحمد رفعت: الفاسدون وصلوا لقمة إدارتها (فيديو)

إبراهيم فايق يعتذر عن عدم الظهور اليوم على MBC مصر

تفاصيل مسيرة الطرق الصوفية احتفالا بالعام الهجري الجديد (فيديو وصور)

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الأحد 07- 07- 2024

تغييرات عديدة في تشكيل الزمالك الرسمي أمام الإسماعيلي بالدوري الممتاز

النيابة تستدعي إمام عاشور في واقعة مول الشيخ زايد

منوعات

المزيد

كوكتيل مواهب، محطات هامة في مسيرة أسطورة المصارعة جون سينا (صور)

رد فعل الأمير ويليام على تأهل إنجلترا لنصف نهائي يورو 2024 (فيديو)

أم بريطانية تختار الموت الرحيم بسبب زوجها

من بينها السعودية والكويت، موجة حر شديدة تضرب دول عربية

المزيد

خدمات

المزيد

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الأحد

الكيلو يبدأ من 280 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد 7-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

حصيلة كبيرة لخسائر جيش الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نساء لهن في الهجرة شأن، من هي أول سيدة هاجرت إلى الحبشة؟

الإفتاء تكشف سبب بدء العام الهجري بشهر المحرم

أمين الفتوى بدار الإفتاء: الهجرة علمتنا أن الإنسان يمكنه أن يبدأ من جديد في أي لحظة

المزيد
الجريدة الرسمية