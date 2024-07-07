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رياضة

المصري يتقدم على بلدية المحلة 0/1 في الشوط الأول بالدوري الممتاز

المصري وبلدية المحلة،
المصري وبلدية المحلة، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة بلدية المحلة أمام المصري البورسعيدي بتقدم المصري 0/1، في المباراة التي تقام على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة 30 من الدوري الممتاز.

 

سجل هدف المصري ميدو جابر في الدقيقة 45+4 من ضربة جزاء.

تشكيل بلدية المحلة ضد المصري

حراسة المرمى: أحمد حسين.

خط الدفاع: نور الزموري، أحمد العش، هشام حافظ، أحمد رضا.

خط الوسط: يوسف حسن، أينوك بنجامين، عبد الرحمن سمانة، أحمد مجدي كهربا، إسلام مرزوق.

خط الهجوم: حسام أشرف.

وجلس على دكة البدلاء: محمود ماهر، محمد أشرف، محمد عبد الرازق، وحيد محسن، السيد عوض، حمزة مجدي، حسام حسن، إبراهيم شتا، ماجد هاني.

تشكيل المصري أمام بلدية المحلة

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو السعداوي.

خط الوسط: عمرو موسى، أمادو باه، حسين فيصل.

خط الهجوم: ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف.

وتواجد على دكة البدلاء: محمد شحاتة، محمد الشامي، معتز الزدام، محمود حمادة، يوسف الجوهري، سمير فكري، صلاح محسن، حسن علي، إيزي إيميكا.

 

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بلدية المحلة المصري البورسعيدي المصري الدوري الممتاز

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