تساعد الحكم على حسم القرارات الجدلية، مواصفات وسعر كرة نهائي يورو 2024

كشفت شركة "أديداس" الألمانية، عن الكرة المستخدمة في نهائي كأس أمم أوروبا - يورو 2024، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل 14 يوليو.

ويسدل الستار بعد أسبوع من الآن على منافسات كأس أمم أوروبا 2024، التي انطلقت في 14 يونيو الماضي في ألمانيا، ووصلت الآن إلى مرحلة نصف النهائي.

وستقام مباراتا نصف نهائي كأس أمم أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في تمام الـ10 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث ستلعب فرنسا ضد إسبانيا في اليوم الأول، وإنجلترا مع هولندا في الثاني.

موصفات كرة نهائي يورو 2024

كشفت شركة "أديداس" عن كرة "فوسبوليبي فينالي" للمباراة النهائية، والتي ستستخدم في ملعب برلين الأولمبي.

وسيتم استخدام كرة نهائي يورو 2024، بداية من مباراة فرنسا وإسبانيا الثلاثاء المقبل في نصف النهائي الأول، ثم في اللقاء الثاني بين هولندا وإنجلترا.

واستوحت الشركة ألوان الكرة من الفضي وهو لون كأس بطولة اليورو، ومن ألوان العلم الألماني المكون من الأسود والأصفر والأحمر.

وباتت هذه أول كرة مباراة نهائية في تاريخ كأس أمم أوروبا تشمل تقنية "الكرة المتصلة"، والتي تساعد الحكم على حسم بعض القرارات الجدلية على مدار المباراة.

وتتمثل تقنية الكرة المتصلة في منح الحكم القدرة على اتخاذ قرارات أكثر سرعة ودقة، وتتعلق بعدة أمور مثل تقنية التسلل شبه الآلي، وقياس إحصائيات اللاعبين من سرعات ودوران ومسافات تم ركضها.

واستخدم لاعبو المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي يورو 2024 الكرة للمرة الأولى يوم السبت بعد العبور إلى المربع الذهبي.

سعر كرة نهائي يورو 2024

ويبلغ سعر كرة نهائي كأس أمم أوروبا 150 يورو، وتباع في المتاجر الرسمية لشركة "أديداس" وعبر الإنترنت بداية من اليوم الأحد.