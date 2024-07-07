الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يورو 2024، السلوفيني سلافكو فينسيتش حكما لمباراة إسبانيا وفرنسا

سلافكو فينسيتش، فيتو
سلافكو فينسيتش، فيتو

يورو 2024، يدير الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، مواجهة نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية بين فرنسا وإسبانيا في التاسع من الشهر الجاري، على ملعب ميونخ فوتبول آرينا.

ثالث مباراة للحكم السلوفيني في يورو 2024

وسبق للحكم أن أدار لمنتخب إسبانيا مواجهته مع إيطاليا في الجولة الثانية من دور المجموعات في (يورو 2024).

وستكون هذه ثالث مباراة يديرها الحكم في البطولة، إذ إنه أدار أيضا مواجهة المجر وسويسرا.

ويبلغ عمر الحكم السلوفيني 44 عاما وهو دولي منذ 2010.

وأدار هذا الموسم نهائي دوري الأبطال على ملعب ويمبلي بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.

وسيساعد الحكم من على الجانبين مواطنيه توماس كلانسنيك وأندراز كوفاسيتش، فيما سيكون السلوفاكي إيفان كروزلياك حكما رابعا. 

ألمانيا تطالب بإعادة مباراة إسبانيا

وطالب أكثر من 300 ألف شخص عبر الإنترنت بإعادة مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره الإسباني في دور الثمانية لكأس أمم أوروبا يورو 2024 في ألمانيا بسبب إدعاءات حول وقوع أخطاء تحكيمية بما في ذلك واقعة لمسة يد ضد مارك كوكورييا.

وفسر إيريك في مؤسس العريضة على موقع "تشينج دوت أورج" الإلكتروني، هذه الخطوة بأنها تأتي بناء على العديد من القرارات الخاطئة  للحكم الإنجليزي أنتوني تايلور خلال المواجهة التي انتهت بفوز إسبانيا 2 /1 يوم الجمعة الماضي بعد اللجوء لوقت إضافي.

وتمثلت الواقعة الرئيسية في هذا اللغط، في تسديدة جمال موسيالا التي لمست يد كوكورييا خلال الوقت الإضافي أثناء التعادل بهدف لمثله، لكن تايلور لم يحتسب ضربة جزاء للماكينات كما لم يتدخل حكم الفيديو المساعد (الفار).

وتسببت هذه الواقعة في حالة من الجدل لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أكد قبل البطولة أن مثل هذه الوقائع حين تكون الذراع ليست في وضعية غير طبيعية، لن  تحتسب ضربة جزاء.

ووقع 315 ألف شخص على العريضة بحلول صباح اليوم الأحد، لكنها بادرة ذات أثر معنوي ليس أكثر، حيث يستعد منتخب إسبانيا لملاقاة نظيره الفرنسي في المربع الذهبي الثلاثاء المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سلافكو فينسيتش فرنسا اسبانيا يورو 2024 فينسيتش كأس الأمم الأوروبية

مواد متعلقة

بقيادة بيبي، التشكيل المثالي لربع نهائي يورو 2024

يورو 2024، مطالب ألمانية بإعادة مباراة إسبانيا

هولندا بطل الريمونتادا في يورو 2024.. النتيجة الأكثر تحقيقا 2-1.. ومنتخب إسبانيا صاحب أكبر فوز

مدرب هولندا يفضل هذا المنتخب في يورو 2024

الأكثر قراءة

خلل كهربي مميت بالقلب، جمال شعبان يكشف السبب الحقيقي لوفاة أحمد رفعت

النيابة تستدعي إمام عاشور في واقعة مول الشيخ زايد

شيكابالا يهاجم رابطة الأندية لعدم تأجيل مباريات الدوري بعد وفاة أحمد رفعت

ميدو يكشف عورات الكرة المصرية بعد وفاة أحمد رفعت: الفاسدون وصلوا لقمة إدارتها (فيديو)

مفاجأة في التقرير الطبي لـ شيرين عبد الوهاب بعد اعتداء حسام حبيب عليها

نائب في سؤال برلماني حول مؤهلات وزير التعليم: التراجع عن الأخطاء أفضل

العربية ادمرت، أول تعليق من نشوى مصطفى بعد تعرضها لحادث سيارة

أول تحرك من الشباب والرياضة للتحقيق في سفر الراحل أحمد رفعت

منوعات

المزيد

أم بريطانية تختار الموت الرحيم بسبب زوجها

من بينها السعودية والكويت، موجة حر شديدة تضرب دول عربية

120 كيلو من أسلاك الذهب و100 من الفضة، مراسم تغيير كسوة الكعبة (فيديو)

علماء صينيون يصنعون مادة جديدة لتبريد المنازل

المزيد

خدمات

المزيد

الكيلو يبدأ من 280 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد 7-7-2024

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 7 يوليو 2024

المزيد
ads

انفوجراف

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تكشف سبب بدء العام الهجري بشهر المحرم

أمين الفتوى بدار الإفتاء: الهجرة علمتنا أن الإنسان يمكنه أن يبدأ من جديد في أي لحظة

ما حدود التعامل بين الرجل والمرأة؟ وما ضوابط الاختلاط بين الجنسين؟

المزيد
الجريدة الرسمية