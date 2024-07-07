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رياضة

دقيقة حداد على روح أحمد رفعت باختبارات المقاولون العرب

دقيقة حداد في اختبارات
دقيقة حداد في اختبارات المقاولون على روح أحمد رفعت

اختبارات الناشئين، قبل بداية مرحلة تصفيات اختبارات المقاولون بمحافظة القليوبية ومدينة القاهرة بمدينتي، وقف المدربون واللاعبون دقيقة حداد لإظهار تقديرهم واحترامهم لإرث الكابتن أحمد رفعت

وأكد نادي المقاولون أن هذه الإيماءة البسيطة، ذات دلالة قوية، تجسيدًا للوحدة والتماسك بين أفراد هذه الأسرة الرياضية في وقت الحزن.

وقال النادي إن وفاة الكابتن رفعت في هذا التوقيت الحساس قبيل بداية تصفيات اختبارات اليوم، تضيف طابعًا إضافيًا من التحدي والرغبة في التألق من قبل اللاعبين فهم يريدون أن يقدموا أداءً مميزًا تكريمًا لذكراه، والذي كان يمثل القدوة بالنسبة لهم.

واختتم بيان نادي المقاولون بالقول: ستظل ذكرى الكابتن أحمد رفعت خالدة في قلوب محبي كرة القدم في مصر وسيكون حضوره الروحي داعمًا للاعبين الناشئين في مشوارهم نحو النجاح والتتويج،وستكون هذه التصفيات والمباريات القادمة مناسبة لتكريم ذكراه.

 

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