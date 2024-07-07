زراعة بني سويف: توريد أكثر من 536 ألف طن بنجر لمصانع السكر

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُعد أحد المحاور الستة للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة.

وركز المحافظ على ضرورة تطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للفدان من المحاصيل الزراعية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية. كما شدد على استمرار جهود ضبط وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، مؤكدًا على أهمية القرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم لتعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة، حول الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية خلال الفترة من 22 حتى 30 يونيو الماضي وتضمن التقرير حصر المساحات التي تمت زراعة محصول القطن بها والتي بلغت 12 ألفا و430 فدانا من القطن بجميع مراكز المحافظة، تم تنظيم ندوة إرشادية عن الممارسات الحديثة في زراعة القطن بالمركز الإرشادي في بعض قرى المحافظة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وفيما يخص محصول القمح، أشار التقرير إلى انتهاء عمليات الحصاد لجميع الأراضي المزروعة بالمحصول والبالغ مساحتها 119 ألفا و267 فدانا في مختلف قرى المحافظة، مع استمرار توريد المزارعين للمحصول إلى الشون والصوامع المحلية، وتسعى المديرية إلى توفير الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان سير العملية بسلاسة وفعالية. بينما تشير الإحصائيات إلى أنه تم توريد 190 ألف طن إلى الشون والصوامع المختصة.

وتضمن التقرير أيضًا إحصائيات لأنواع المحاصيل الصيفية التي تم زراعتها، والتي شملت 168 ألف و673 فدان محاصيل حقلية "ذرة بيضاء وصفراء ورفيعة، فول صويا، عباد شمس، قصب، سمسم، علف أخضر، برسيم، قطن" و5 آلاف و336 فدانا محاصيل خضر "لوبيا، قلقاس، كرنب، طماطم، خيار وبامية، وبطاطس، فلفل، بطاطا، باذنجان، شمام، خيار، بامية" بجانب 1126 فدانا محاصيل الزراعات الطبية والعطرية.

وبالنسبة للمحاصيل السكرية، فقد نفذت المديرية خلال الفترة المشار إليها 3زيارات ميدانية بقريتي نعيم ومنيل موسى ومدينة ناصر، لمتابعة الزراعات السكرية وخاصة البنجر، وأشار التقرير إلى أنه تم توريد أكثر من 536.8 ألف طن من محصول بنجر السكر لمصنعي الفيوم بمحافظات الفيوم، والقناة بالمنيا، وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 253 ألفا و502 مزارع.

كما تمت الإشارة إلى حصر حركة توزيع الأسمدة من بداية الموسم والتي بلغت 18 ألفا و870 جوالًا شملت: 12 ألفا و148يوريا، 6 آلاف 722 نترات، في حين قامت إدارة الأراضي والمياه بفحص عدد من شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل والتي سيتم زراعتها بعد 15 يومًا، لوضع المقنن المائي لكل محصول، فيما تضمن التقرير استعراض جهود وأنشطة الإدارات الزراعية وأقسامها بجميع مراكز ومدن المحافظة.

من جانبها تواصل إدارة مكافحة الآفات بمديرية الزراعة جهودها في الحفاظ على صحة وجودة المحاصيل الزراعية وضمان الإنتاج الزراعي المستدام. وتقوم هذه الإدارة بدور حيوي في التصدي للتحديات التي تواجه المزارعين، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية وتطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية لمكافحة الآفات الزراعية، حيث تم تنفيذ 4 زيارات ميدانية خلال الفترة المشار إليها بمركزي بني سويف وناصر، لمتابعة وفحص المحاصيل والتوصية بالعلاجات اللازمة.

كما تمت الإشارة إلى جهود إدارة حماية الأراضي الزراعية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ إزالة 19 حالة تعد على الأرض الزراعية خلال الفترة المذكورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، فضلًا عن المشاركة مع الجهات التنفيذية في موجة الإزالات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة.