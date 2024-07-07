الأحد 07 يوليو 2024
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رئيس جامعة المنصورة يستعرض تقريرًا عن التصنيفات الدولية

رئيس جامعة المنصورة،
رئيس جامعة المنصورة، فيتو

استعرض  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة تقريرا عن أبرز إنجازات الجامعة وتصدرها المراكز الأولى في التصنيفات العالمية.

وجاء ذلك نظرًا لما حققته جامعة المنصورة من تميز في النشر الدولي وتميز الأبحاث العلمية التطبيقية وربطها بحل المشكلات المجتمعية وأكد أن الجامعة حققت طفرة في مختلف التصنيفات العالمية.

وأوضح أن الإستراتيجية التي تبنتها جامعة المنصورة في هذا الصدد كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا التقدم الملحوظ، حيث أولت الجامعة اهتمامًا بالغًا بالنشر الدولي في كبريات الدوريات العلمية، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والمادي للباحثين.

وأشار  الى أن السياسات الداعمة للبحث العلمي جاءت على شكل تمويلٍ مادي ودعمٍ معنوي، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، وكذا الاهتمام بجودة الأبحاث المُشتركة التي تُسجل عددًا كبيرًا من الاستشهادات، ومن ثم تمتعها بفرصة أكبر للنشر في دوريات عالية التأثير، وكان ذلك وراء تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المرموقة.

منظومة البحث العلمى في جامعة المنصورة

وأضاف أن التقدم في منظومة البحث العلمى في جامعة المنصورة هو انعكاس للارتقاء بقوة مصر الناعمة، مما أسهم في الوصول للعالمية، فضلًا عن توسيع قاعدة الشراكات الدولية مع الجامعات والمؤسسات العالمية الكبرى نظرًا لما تتمتع به منظومة البحث العلمي في جامعة المنصورة من سُمعة أكاديمية وبحثية مرموقة، جعلتها تنافس بقوة على المستوى الإقليمي والدولي.

وتوجه  الدكتور شريف خاطر بالتحية والتقدير لإدارة جامعة المنصورة، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين على جهودهم المتميزة والمبذولة باستمرار والتي كان لها دور كبير فى ريادة الجامعة محليا وعربيا وعالميا، وتصدرها للتصنيفات العالمية.

وتقدمت جامعة المنصورة 100 مركزًا دوليًا في تصنيف التايمز البريطاني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الترتيب من 301-400 كما تقدمت جامعة المنصورة في تصنيف Leiden الهولندي لعام 2023. 

وواصلت جامعة المنصورة تقدمها فى تصنيف QS لعام ٢٠٢٤و احتلت المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية والمرتبة ١٠٠١ بدلا من ١٢٠١ متقدمة ٢٠٠ مركز عن العام الماضي ٢٠٢٣ وحافظت جامعة المنصورة على ترتيبها بالمركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية فى تصنيف شنغهاى 2023 م.

وحققت جامعة المنصورة إنجازًا دوليًا جديدًا في تصنيف "التايمز العالمي" للتخصصات الأكاديمية لعام 2024
وأضافت جامعة المنصورة إنجازا دوليًا جديدًا وفقا لتصنيف "شنغهاي" فقد صنفت ضمن أفضل 500 جامعة عالمية في 16 تخصص أكاديمي.

واحتلت جامعة المنصورة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية وال "18" على مستوى الجامعات العربية في تصنيف التايمز.

 وحصلت جامعة المنصورة على أربعة نجوم في تقيم QS Stars إحدى أكثر ثلاث تصنيفات جامعية على مستوى العالم من حيث الأهمية والتأثير ومن أفضل ثلاث أنظمة لتقييم الجامعات العالمية.
وصنفت جامعة المنصورة ضمن أفضل 4 جامعات في المنطقة العربية بتصنيف QS العالمي للاستدامة لعام 2024 والذي يعتمد على 3 معايير رئيسية هم (الأثر البيئي، والأثر الاجتماعي، والحوكمة)

كما صنفت جامعة المنصورة ضمن أفضل خمس جامعات عربية في التصنيف العربى للجامعات
واحتلت جامعة المنصورة المركز الثاني محليًا في تصنيف الجامعات التركي URAP.

وتصدرت جامعة المنصورة تتصدر قائمة 50 جامعة مصرية في تصنيف ويبومتركس لعام 2024
وكرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي جامعة المنصورة لتقدمها بالتصنيف العربى للجامعات
كما تم تكريم جامعة المنصورة لحصولها على أربعة نجوم في تقييم QS Stars
وحصدت جامعة المنصورة عدد من المراكز المتقدمة على مستوي الجامعات المصرية بتصنيف سيماجو 2024
وصنفت جامعة المنصورة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم لعام 2024 بتصنيف QS بتخصصات (الطب – الكيمياء – الزراعة – الصيدلة –علوم الحياه – الهندسة والتكنولوجيا - العلوم البيولوجية – الهندسة الالكترونية)
كما صنفت جامعة المنصورة ضمن أفضل 4.2% عالميا والثالث محليًا في تصنيف CWUR
كما تم تصنيف جامعة المنصورة ضمن أفضل ألف جامعة على مستوي العالم في تصنيف Round university حيث جاءت جامعة المنصورة في المرتبة 771 دوليا والمرتبة الرابعة على المستوي المحلي
وحققت جامعة المنصورة قفزات هائلة في تصنيفQS البريطاني 2025
وتصدرت جامعة المنصورة الجامعات الحكومية وحصدت المرتبة الأولي فى تصنيف التايمز البريطانى فى التأثير Times Higher Education Impact 2024
وتقدمت جامعة المنصورة في تصنيف US News 2024 حيث جاءت بالمركز 335 على المستوى العالمي بتقدم 112 مركزًا دوليًا عن تصنيف العام الماضى 2023 كما تقدمت جامعة المنصورة مركزًا في ترتيبها على مستوى الجامعات الافريقية عن العام الماضى حيث جاء ترتيبها السابع على المستوى الافريقي وجاء ترتيبها الثالث علي المستوي المحلي.

استراتيجية الأبحاث العلمية الاستراتيجية التصنيفات الدولية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الجامعات المصرية الشراكات الدولية جامعة المنصورة منظومة البحث العلمي

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