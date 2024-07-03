ملفات تنتظر محافظ الشرقية الجديد، أبرزها انتشار القمامة وانقطاعات المياه

حركة المحافظين 2024، خرج محافظ الشرقية الدكتورممدوح غراب من حركة المحافظين التي أُعلن عنها، اليوم الأربعاء، حيث أدى يؤدي المحافظون الجدد اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

أسباب الإطاحة بممدوح غراب

أسباب عديدة كانت وراء الإطاحة بغراب وبرغم قيام محافظ الشرقية المنتهية ولايته بفتح، الكثير من الملفات على مدار الفترة التى تولى فيها المحافظة خلفا للواء خالد سعيد، عضو مجلس الشيوخ الحالى، منذ أن أدى اليمين الدستورية فى 30 أغسطس من عام 2018 على رأسها تطوير المراكز والمدن، وملف القمامة، وأزمات الباعة الجائلين والأسواق والطرق والكبارى والمياه والكهرباء والصوامع والمدارس والمواقف وغيرها.

الا ان بعض الملفات خلال فترته شهدت إخفاقا، خاصة أن الشرقية تعتبر من المحافظات التى تتسع مساحتها ويكثر عدد سكانها، لكن ملف فساد الإدارات الهندسية أبرز الخطايا فى المحافظة والتى عجلت برحيله من منصبه خاصة ان المحافظ لا يشتبك معه بقوة وحسم.

عشرات القرارات ما بين الإيقاف والإقالة لبعض مديرى الإدارات الهندسية

وكان المحافظ قد أصدر خلال الفترة الأخيرة عشرات القرارات ما بين الإيقاف والإقالة لبعض مديرى الإدارات الهندسية والموظفين فيما أحال العشرات منهم للنيابة العامة لارتكابهم مخالفات عديدة.

الانقطاعات المتواصلة لمياه الشرب بشمال الشرقية

وبرغم انشاء محطات مياه عملاقة ابرزها محطة البكارشة أحد إنجازات مبادرة حياة كريمة بالشرقية، وهى محطة عملاقة تغزى مركزى الحسينية وصان الحجر، على مساحة 8 أفدنة بتكلفة 900 مليون جنيه لتوفير مياه الشرب لأكثر من 300 ألف نسمة فى 20 قرية و250 تابعا وتقدر طاقتها الإنتاجية كمرحلة أولى 51 ألف متر مكعب تزاد إلى 103 أمتار مكعب فى المرحلة الثانية.

وبرغم تلك الجهود إلا أن هناك أزمة كبيرة داخل المحافظة خاصة فى الشمال بسبب الانقطاعات المتواصلة لمياه الشرب على نطاق واسع وأصبح مألوفا رؤية جراكن وعبوات بلاستيكية فى يد المواطنين الباحثين عن نقطة مياه لقضاء احتياجاتهم اليومية.

إلى جانب عجز المحافظ عن الخوض في بعض الملفات بشكل حاسم ابرزها ملف التعديات والابراج المخالفة،وتردي حالة بعض الطرق والخدمات ابرزها النظافة والصرف الصحي وأزمة التوك توك كما أن هناك عددا من القرارات التي أثارت أزمة بالأوساط التنفيذية والشعبية.