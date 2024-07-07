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محافظ الجيزة يتفقد مشروع إنشاء ساحات انتظار ومواقف سرفيس في فيصل (فيديو)

محافظ الجيزة، فيتو
محافظ الجيزة، فيتو

 تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم، مشروع إنشاء ساحات انتظار ومواقف سرفيس أعلى القطاعات المغطاة بترعة المريوطية فيصل.

ويأتي المشروع ضمن جهود محافظة الجيزة لتطوير وتجميل المنطقة، وتحسين حركة المرور بها.

ويتضمن المشروع إنشاء ساحات انتظار تتسع لأكثر من 240 سيارة، ومواقف سرفيس تتسع لحوالي 150 سيارة ميكروباص، كما يضم المشروع مساحات خضراء، ومناطق ترفيهية، ومرافق خدمية.

وأكد محافظ الجيزة ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروع، والانتهاء منه في الوقت المحدد.

الفوائد المتوقعة للمشروع

توفير مواقف انتظار مناسبة للسيارات.
تنظيم حركة المرور في المنطقة.
تحسين المظهر الجمالي للمنطقة.
توفير فرص عمل جديدة للشباب.
 

ردود الفعل على المشروع

 وأعرب أهالي منطقة فيصل عن سعادتهم بتنفيذ المشروع، مؤكدين أنه سيحل مشكلة ازدحام المرور في المنطقة، ويوفر لهم مواقف مناسبة لسياراتهم.

كما أشادوا بجهود المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لاهتمامه بتطوير المنطقة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

 

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