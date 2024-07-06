شاهد، أردوغان وزوجته يحضران مباراة تركيا وهولندا بيورو 2024

يورو 2024، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتواجد رجب طيب أردوغان رئيس تركيا وزوجته، باستاد الأولمبي ببرلين، لمؤازرة منتخب بلاده في المباراة الهامة أمام هولندا من اللقاء التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت، في ختام منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

https://x.com/EssraTurke/status/1809674056465322273?t=Yhht_GNzTkJxejqLKAkXlA&s=19

تقدم منتخب تركيا على نظيره منتخب هولندا بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت، في ختام منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، المقامة على الملعب الأولمبي ببرلين.

وسجل أكايدين هدف التقدم لصالح منتخب تركيا في الدقيقة 35 برأسية رائعة سكنت شباك هولندا.

تشكيل تركيا أمام هولندا يورو 2024

في حراسة المرمى: ميرت جونوك.

خط الدفاع: ميرت مولدور، أكايدين، بارداكي، فيردي كاديجولو.

خط الوسط: كان أيهان، اوزجان -أوجلو.

خط الهجوم: أردا جولر- ألبير يلماز- كينان يلدز.

تشكيل هولندا أمام تركيا في يورو 2024

في حراسة المرمى: فيربروجين.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، ناثان آكي، ستيفان دي فري.

خط الوسط: تشافي سيمونز، تيجاني ريندرز، دينزل دومفريس، شوتين، بيرجوين.

خط الهجوم: ممفيس ديباي، كودي جاكبو.

حكام مباراة هولندا وتركيا في يورو 2024

حكم الساحة: الفرنسي كليمان توربان.

حكم مساعد أول: الفرنسي نيكولا دانوس.

حكم مساعد ثانِ: الفرنسي بنجامين بيج.

حكم رابع: الألماني فيليكس تسفاير.