أردوغان: زيارة بوتين قد تمهد الطريق لعهد جديد في العلاقات التركية السورية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن الزيارة المحتملة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا، قد تمهد الطريق لعهد جديد من التقارب التركي السوري.

زيارة بوتين المحتملة إلى تركيا

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أردوغان، أنه إذا تمكن بوتين من زيارة تركيا فمن شأن ذلك أن يكون بداية لمسار جديد بين سوريا وتركيا.

وخلال عودته من كازاخستان حيث التقى بوتين هناك، قال أردوغان: "قد ندعو بوتين ومعه الرئيس السوري بشار الأسد".

معارضة تطبيع العلاقات التركية السورية

وأضاف أن المسلحين من تنظيم "داعش" المتشدد أو من الجماعات الكردية هم فقط من يعارضون تطبيع العلاقات التركية السورية.

وقال الرئيس التركي، إن بلاده كانت دائمًا تمد يد الصداقة إلى جارتنا سوريا وسنواصل ذلك، ونقف إلى جانب سوريا التي تتعاضد على أساس عقد اجتماعي جديد عادل وشامل".