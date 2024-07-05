أردوغان عن حادثة قيصري: أعرف الألاعيب التي تهدف لإثارة الفوضي وسأفشلها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إنه يعرف الألاعيب التي تدار لإثارة الفوضى في البلاد ، ولن يسمح بها ويعرف كيفية إفشالها، وأنه لن يتسامح مع الإساءة.

أردوغان يهدد مخططي الفوضى في حادثة قصري

وأضاف أردوغان خلال رحلة عودته من كازاخستان إلى تركيا، اليوم الجمعة: "نحن لا نتسامح مع الإساءة، أو مع أولئك الذين يخططون للفوضى بسبب حادثة حقيرة، لقد قامت دولتنا وما زالت تقوم بدورها في حادثة قيصري".

وشدد على أن تركيا لا تسمح لأحد أن يضع نفسه مكان قوات إنفاذ القانون والقضاء والحكومة، مشيرا إلى أن "الأجواء المشحونة في قيصري هدأت بعد التدخل السريع لقواتنا الأمنية".

وقال الرئيس التركي: إن من يقومون باختلاق أحداث عنصرية، يهدفون إلى ضرب أجواء التآخي في بلادنا، مضيفا: نحن نعرف الجهات المظلمة التي تقوم بإعطاء تعليمات لإفساد بلادنا وإثارة الفوضى.

وفي وقت سابق، استهدف مجموعات من الرجال متاجر وممتلكات لسوريين في قيصري بوسط تركيا، إثر مزاعم عن تحرش شاب سوري بقاصر.

محاولات استفزازية لزعزة استقرار البلاد

وأكدت السلطات التركية أن المحاولات الاستفزازية لزعزعة استقرار البلاد لن تصل إلى هدفها، معلنة في الوقت نفسه عن تحقيقات مستمرة بحق منشورات تحرض على الكراهية وضد اللاجئين.

وشهدت تركيا التي تستضيف نحو 3.2 ملايين لاجئ سوري، مرارا في السنوات الأخيرة تصاعدا في موجات كراهية الأجانب، غالبا ما تكون ناجمة عن شائعات تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي.