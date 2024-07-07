الأحد 07 يوليو 2024
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رياضة

نجم إسبانيا عن لمسة اليد أمام ألمانيا: كرة القدم لعبة الأخطاء

لقطة لمسة اليد في
لقطة لمسة اليد في مباراة ألمانيا وإسبانيا

 رد مارك كوكوريلا لاعب منتخب إسبانيا، على اللقطة التي أثارت الجدل خلال مباراة منتخب بلاده ضد ألمانيا في ربع نهائي أمم أوروبا يورو 2024، والتي طالب البعض باحتسابها ركلة جزاء ضده.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى نصف نهائي يورو 2024، بعد الفوز على منتخب ألمانيا 2 / 1، حيث المباراة لقطة جدلية بعدما ارتطمت الكرة في يد مارك كوكوريلا لاعب المنتخب الإسباني داخل منطقة جزاء منتخب بلاده.

وقال كوكوريلا لاعب المنتخب الإسباني في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: “أنا لاعب كرة قدم، لا أتدخل في مثل هذه التقييمات، لكن إذا قال الحكام إنه لم يكن هناك لمس يد، فأنا أحترم ذلك، لأن الحكام هم الذين يجب عليهم اتخاذ هذه القرارات”.

 

وأضاف كوكوريلا: "إذا قالوا ذلك، فأنا أقول أيضًا إنه لم تكن هناك لمس يد، أفهم أن الوضع كان مشكوكًا فيه بعض الشيء، نحن جميعًا تعبنا من رؤية مواقف مختلفة، يتم اعتبار بعضها لمس يد والبعض الآخر لا، ولكن في النهاية أعتقد أنه لن يكون هناك حديث عن هذه اللقطة لو أن ألمانيا فازت، هذه أمور تحدث في بعض الأحيان".

وتابع: "كان بإمكاننا أيضًا أن نشتكي من أن كروس كان يجب أن يحصل على بطاقة صفراء في وقت سابق وكان يجب أن يُطرد لاحقًا، لكن الحكام هم أيضًا بشر ويجب عليهم اتخاذ قرارات سريعة جدًا، كرة القدم هي لعبة الأخطاء والحركات الجيدة وفي النهاية كان لدينا المزيد من الحركات الجيدة أكثر من ألمانيا، تمكنا من تسجيل هدف أكثر والتأهل إلى الدور التالي".

 

مطالب بإعادة مباراة ألمانيا وإسبانيا 

فيما طالب أكثر من 300 ألف شخص عبر الإنترنت بإعادة مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره الإسباني في دور الثمانية لكأس أمم أوروبا يورو 2024 في ألمانيا بسبب إدعاءات حول وقوع أخطاء تحكيمية بما في ذلك واقعة لمسة يد ضد مارك كوكوريلا.

وفسر إيريك في مؤسس العريضة على موقع "تشينج دوت أورج" الإلكتروني، هذه الخطوة بأنها تأتي بناء على العديد من القرارات الخاطئة  للحكم الإنجليزي أنتوني تايلور خلال المواجهة التي انتهت بفوز إسبانيا 2 /1 يوم الجمعة الماضي بعد اللجوء لوقت إضافي.

وتمثلت الواقعة الرئيسية في هذا اللغط، في تسديدة جمال موسيالا التي لمست يد كوكوريلا خلال الوقت الإضافي أثناء التعادل بهدف لمثله، لكن تايلور لم يحتسب ضربة جزاء للماكينات كما لم يتدخل حكم الفيديو المساعد (الفار).

وتسببت هذه الواقعة في حالة من الجدل لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أكد قبل البطولة أن مثل هذه الوقائع حين تكون الذراع ليست في وضعية غير طبيعية، لن  تحتسب ضربة جزاء.

ووقع 315 ألف شخص على العريضة بحلول صباح اليوم الأحد، لكنها بادرة ذات أثر معنوي ليس أكثر، حيث يستعد منتخب إسبانيا لملاقاة نظيره الفرنسي في المربع الذهبي الثلاثاء المقبل.

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