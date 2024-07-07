يورو 2024، مطالب ألمانية بإعادة مباراة إسبانيا

طالب أكثر من 300 ألف شخص عبر الإنترنت بإعادة مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره الإسباني في دور الثمانية لكأس أمم أوروبا يورو 2024 في ألمانيا بسبب إدعاءات حول وقوع أخطاء تحكيمية بما في ذلك واقعة لمسة يد ضد مارك كوكورييا.

مطالب بإعادة مباراة ألمانيا وإسبانيا



وفسر إيريك في مؤسس العريضة على موقع "تشينج دوت أورج" الإلكتروني، هذه الخطوة بأنها تأتي بناء على العديد من القرارات الخاطئة للحكم الإنجليزي أنتوني تايلور خلال المواجهة التي انتهت بفوز إسبانيا 2 /1 يوم الجمعة الماضي بعد اللجوء لوقت إضافي.

وتمثلت الواقعة الرئيسية في هذا اللغط، في تسديدة جمال موسيالا التي لمست يد كوكورييا خلال الوقت الإضافي أثناء التعادل بهدف لمثله، لكن تايلور لم يحتسب ضربة جزاء للماكينات كما لم يتدخل حكم الفيديو المساعد (الفار).

وتسببت هذه الواقعة في حالة من الجدل لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أكد قبل البطولة أن مثل هذه الوقائع حين تكون الذراع ليست في وضعية غير طبيعية، لن تحتسب ضربة جزاء.

ووقع 315 ألف شخص على العريضة بحلول صباح اليوم الأحد، لكنها بادرة ذات أثر معنوي ليس أكثر، حيث يستعد منتخب إسبانيا لملاقاة نظيره الفرنسي في المربع الذهبي الثلاثاء المقبل.