جماهير هولندا تحتشد قبل مواجهة تركيا في ربع نهائي يورو 2024 (صور)

يورو 2024، يلتقي منتخبي هولندا وتركيا، مساء اليوم السبت، في ختام منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، والمقرر إقامتها على الملعب الأولمبي ببرلين.

وتواجدت جماهير هولندا بأعداد كبيرة قبل ساعات في شوارع ألمانيا من مباراة تركيا من أجل تحفيز فريقها لتحقيق الفوز.

موعد مباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي يورو 2024

وتنطلق مباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي يورو 2024 في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي يورو 2024

وتذاع مباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي يورو 2024 عبر قناة beIN Sports Max 1، وbeIN Sports Max 2.

ويواجه الطواحين الهولندية، طموحات تركيا بعدما قدم الأخير مباريات قوية ومميزة في النسخة الحالية لبطولة يورو 2024.

ونجح منتخب تركيا في إنهاء دور المجموعات في وصافة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد المتصدر البرتغال، لكن الأخير تفوق عليه بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.

ونجح منتخب تركيا في تخطى عقبة النمسا بهدفين مقابل هدف في دور ثمن نهائي اليورو ليحجز المنتخب التركي تذكرة العبور لربع نهائي اليورو ومواجهة منتخب هولندا.

مشوار هولندا في يورو 202‪4

منتخب هولندا حجز مقعده في ثمن نهائي البطولة كأفضل ثوالث بعد احتلال المركز الثالث بالمجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط جمعتهم من فوز وتعادل وخسارة.

وتخطي هولندا عقبة رومانيا بثلاثية نظيفة في دور الـ16 ليحجز الطواحين مقعده في دور الثمانية اليورو ومواجهة تركيا.

تاريخ مواجهات هولندا وتركيا

وكان منتخب تركيا التقى مع نظيره الهولندي في 11 مباراة سابقة بجميع البطولات، حققت الطواحين الهولندية الفوز في 6 مباريات، وحقق الأتراك 3 انتصارات، وانتهت مباراتان بالتعادل.

حكام مباراة هولندا وتركيا في يورو 2024

حكم الساحة: الفرنسي كليمان توربان.

حكم مساعد أول: الفرنسي نيكولا دانوس.

حكم مساعد ثانِ: الفرنسي بنجامين بيج.

حكم رابع: الألماني فيليكس تسفاير.