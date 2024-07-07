الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بقيادة بيبي، التشكيل المثالي لربع نهائي يورو 2024

أمم أوروبا
أمم أوروبا

يورو 2024، انتهت منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 بعد تأهل منتخبات هولندا وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا للمربع الذهبي.

وكشفت شبكة سوفا سكور المتخصصة في الأرقام والإحصائيات عن التشكيل المثالي لدور ربع النهائي للبطولة وضم كل من:

 

وودع أردا جولر، نجم منتخب تركيا، منافسات كأس الأمم الأوروبية 2024، برقم تاريخي، رغم الخسارة أمام هولندا 1-2 في ربع النهائي. 

وضرب المنتخب الهولندي موعدا ناريا مع إنجلترا، مساء الأربعاء المقبل، في الدور قبل النهائي من المسابقة.

وشهدت مباراة تركيا وهولندا، نجاح جولر في تقديم تمريرة حاسمة رائعة، سجل منها منتخب بلاده هدف التقدم في الدقيقة 35 من الشوط الأول، عن طريق سامت أكايدين عبر ضربة رأسية.

وبحسب شبكة "سكواكا" البريطانية لإحصائيات كرة القدم، فإن جولر بات رابع لاعب شاب يقدم أكثر من تمريرة حاسمة في نسخة واحدة من اليورو.

 

جولر يعادل 3 نجوم في اليورو 

وأوضحت "جولر عادل كل من البلجيكي إنزو شيفو (1984) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (2004) والإسباني لامين يامال (2024)".

وتعد هذه هي التمريرة الحاسمة الثانية لصاحب الـ19 عاما في المسابقة، بعدما صنع هدفا في الانتصار على النمسا (2-1) بالدور ثمن النهائي.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري المصري البرتغالي كريستيانو رونالدو انجلترا وفرنسا المنتخب الهولندي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 بطولة كأس الأمم الأوروبية بطولة كأس الأمم كأس الأمم الأوروبية يورو 2024

مواد متعلقة

توني كروس يودع الملاعب برسالة مؤثرة: شكرا كرة القدم

مدرب هولندا يفضل هذا المنتخب في يورو 2024

رحلة سياحية تتحول لكارثة، تفاصيل غرق قارب يحمل 5 لاعبين من ناد مغربي

الأكثر قراءة

مفاجأة في التقرير الطبي لـ شيرين عبد الوهاب بعد اعتداء حسام حبيب عليها

زغلول صيام يكشف عن ضحية جديدة في الكرة المصرية بعد أحمد رفعت!

أول تحرك من الشباب والرياضة للتحقيق في سفر الراحل أحمد رفعت

مصدر بالتحقيقات يكشف سبب صرف حسام حبيب من سرايا النيابة

أول تحرك برلماني بشأن ملابسات أزمة الراحل أحمد رفعت

نائب في سؤال برلماني حول مؤهلات وزير التعليم: التراجع عن الأخطاء أفضل

تسبب مشاكل للفقراء، أستاذ أراضي يحذر من زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع

بعد أنباء تعيينه رئيسا للوطنية للإعلام، إجراءات خلو مقعد طارق سعدة بالشيوخ

منوعات

المزيد

من بينها السعودية والكويت، موجة حر شديدة تضرب دول عربية

120 كيلو من أسلاك الذهب و100 من الفضة، مراسم تغيير كسوة الكعبة (فيديو)

علماء صينيون يصنعون مادة جديدة لتبريد المنازل

دراسة تحذر: جليد ألاسكا يذوب بوتيرة سريعة

المزيد

خدمات

المزيد

الكيلو يبدأ من 280 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد 7-7-2024

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 7 يوليو 2024

المزيد
ads

انفوجراف

رسائل شيخ الأزهر من ماليزيا حول فضل القرآن على المسلمين ووسطية الإسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى بدار الإفتاء: الهجرة علمتنا أن الإنسان يمكنه أن يبدأ من جديد في أي لحظة

ما حدود التعامل بين الرجل والمرأة؟ وما ضوابط الاختلاط بين الجنسين؟

هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية