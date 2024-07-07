بقيادة بيبي، التشكيل المثالي لربع نهائي يورو 2024

يورو 2024، انتهت منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 بعد تأهل منتخبات هولندا وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا للمربع الذهبي.

وكشفت شبكة سوفا سكور المتخصصة في الأرقام والإحصائيات عن التشكيل المثالي لدور ربع النهائي للبطولة وضم كل من:

وودع أردا جولر، نجم منتخب تركيا، منافسات كأس الأمم الأوروبية 2024، برقم تاريخي، رغم الخسارة أمام هولندا 1-2 في ربع النهائي.

وضرب المنتخب الهولندي موعدا ناريا مع إنجلترا، مساء الأربعاء المقبل، في الدور قبل النهائي من المسابقة.

وشهدت مباراة تركيا وهولندا، نجاح جولر في تقديم تمريرة حاسمة رائعة، سجل منها منتخب بلاده هدف التقدم في الدقيقة 35 من الشوط الأول، عن طريق سامت أكايدين عبر ضربة رأسية.

وبحسب شبكة "سكواكا" البريطانية لإحصائيات كرة القدم، فإن جولر بات رابع لاعب شاب يقدم أكثر من تمريرة حاسمة في نسخة واحدة من اليورو.

جولر يعادل 3 نجوم في اليورو

وأوضحت "جولر عادل كل من البلجيكي إنزو شيفو (1984) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (2004) والإسباني لامين يامال (2024)".

وتعد هذه هي التمريرة الحاسمة الثانية لصاحب الـ19 عاما في المسابقة، بعدما صنع هدفا في الانتصار على النمسا (2-1) بالدور ثمن النهائي.

