رسالة قوية من مصطفى شوبير للدفاع عن والده في أزمة أحمد رفعت

الأهلي ، خرج مصطفى شوبير حارس مرمي الأهلي عن صمته للدفاع عن والده أحمد شوبير الذي واجه اتهامات كثيرة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن تورطه في أزمة الظلم الذي تعرض له الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الذي فارق عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال اللاعب: “اتهامات اتهامات وخوض في ذمم بدون علم ولا أي دليل انتوا مفرقتوش عن اللي ظلموا رفعت في حاجة ودلوقتي بتتهموا ناس ظلم بأذى شخص بدون أي دليل حتى دي عايزينها أهلي وزمالك وتريند”.

وجاءت تصريحات مصطفى شوبير عن الأزمة عبر ستوري صفحته علي النحو التالي:

ويستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خدمات طاهر محمد طاهر لاعب الفريق أمام طلائع الجيش غدا بعد انتهاء إيقاف اللاعب الذي غاب عن مباراة الداخلية الأخيرة بسبب تراكم البطاقات.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تشكيل الفريق لمباراة طلائع الجيش غدا في الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة طلائع الجيش

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني

الوسط: أليو ديانج وأكرم توفيق وإمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات وأحمد عبد القادر ووسام أبوعلي

و يعود محمود كهربا لاعب الأهلي للتواجد في تدريبات الأهلي الجماعية البوم الأحد بعد انتهاء عقوبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق للاعب على خلفية أزمة اللاعب بعد رفضه المشاركة في مران المستبعدين من مباراة فاركو حيث أكد كولر انتظام كهربا في التدريبات الجماعية اليوم الأحد بعد انتهاء فترة عقابه بالمران منفردا.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة طلائع الجيش غدا في الدوري المصري الممتاز حيث يعود الفريق للمران اليوم بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 48 ساعة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه فريق طلائع الجيش، غدا الإثنين، الموافق 8 من شهر يوليو الجاري، على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السابعة مساء غد الإثنين علي ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لـ مباريات الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.